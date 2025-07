Una anciana de 92 años fue asaltada en su casa en Lota por una mujer que le pidió agua para luego robarle su anillo de matrimonio, un aro y su pensión.

El impactante crimen ocurrió cerca de las 13:00 horas del día jueves, captando la cámara de seguridad a la entrada de su vivienda cómo la mujer le pedía un vaso de agua e ingresaba con ella a su hogar, pero la anciana no lo contó hasta el siguiente día a su familia.

La víctima, identificada como Inés Mora, relató a Carabineros que “la señora vino y me tocó el timbre, yo fui a ver y me pidió un vaso con agua. Le di el agua y después fue y me dijo ‘pásame los anillos’. Yo no quería pasárselo y ella me tiró el dedo y me lo sacó. Era el compromiso de mi marido, y el de mi papá que me lo regaló él”.

Además, “del velador me sacó el sueldo del mes, y el arito me lo tiró, y este (de la otra oreja) me lo tiró pero le saqué la mano porque me dolía mucho”.

Según contó, le pidió a la delincuente “que no lo vuelva a hacer en otra parte, que tuviera corazón y me devolviera el anillo”.

“Después de que me hizo todo eso la seguí hasta el auto y la tomé para que me entregara mi anillo, pero partió el hombre (el chofer)”, narró, recalcando que pese a tener instrucciones de no abrir la puerta debido a que vive sola, “¿cómo yo le iba a negar un vasito de agua?”.

La denuncia por este hecho ya fue ingresada por su familia ante la Policía de Investigaciones, sospechándose que la asaltante sería una mujer conocida como “La Gitana”, siendo habitual que tenga como objetivo a adultos mayores.