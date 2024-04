El parlamentario le recordó a la diputada de Demócratas que ella había firmado un acuerdo para que el PC presidiera la Cámara; no obstante, "cuando no les gustó, porque buscaban un acuerdo electoral con la derecha, cambiaron de posición".

El diputado y recientemente elegido vicepresidente de la Cámara Baja, Eric Aedo (DC), respondió a los dichos de Joanna Pérez que lo acusó de vender sus convicciones por un cargo político.

Así lo indicó a Radio Bío Bío la parlamentaria de Demócratas tras perder la presidencia frente a la diputada comunista Karol Cariola.

“(La DC) se izquierdizó y es cosa de ver al diputado Aedo abrazando a diputados del Frente Amplio y del Partido Comunista; y mucha gente de la DC siente que su partido abandonó su electorado de centro”.

“Muchas veces ayudé al diputado Aedo, trabajamos juntos, pero las cosas cambian y yo al menos he tenido la valentía de decirlo y no por un cargo político, un espacio, voy a vender mis convicciones y creo que eso está en juego hoy”, dijo en tono de crítica Pérez.

Ante eso, La Radio consultó a Aedo, quien recordó a la diputada que con su partido (Demócratas) se bajaron de un acuerdo que firmaron para que el PC presidiera la Cámara de Diputados.

“Nosotros teníamos un acuerdo previsto y fue el que prevalecimos, y que ella misma había suscrito con los diputados de Demócratas, con su firma estampada”, dijo e insistió que “ella era parte de este acuerdo. De hecho, lo suscribieron y se comprometieron con sus firmas a votar por una militante del Partido Comunista para la presidencia de la Cámara; por tanto, ni ella ni yo hemos cambiado nuestras convicciones, nosotros cumplimos lo que firmamos y acordamos”.

Aedo la invitó a no culpar a otros por la “derrota política que sufrió la derecha ayer”. “Uno tiene que ser grande en el triunfo y también grande en la derrota. Ella hizo un acuerdo con el Partido Comunista, lo firmaron y cuando no les gustó, porque buscaban un acuerdo electoral con la derecha, que me parece legítimo, cambiaron de posición. Esa es la verdad de las cosas, aquí nadie ha vendido una convicción”, reforzó.

También la llamó a hacer pública y a entregar detalles de la presunta intervención del Gobierno en la votación de ayer para que la ciudadanía conozca “qué prebendas se entregaron y a quién”.

“Echarle la culpa al resto de tus decisiones, francamente, me parece un error”, cerró.

