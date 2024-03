Cuatro gremios de la salud pidieron el retorno inmediato del director del Hospital de Los Ángeles, René Lopetegui, que presentó su renuncia no voluntaria al cargo. Acusan razones políticas tras la medida.

Los dirigentes Cristian Aravena y Karina Green, representantes de dos gremios de la salud del total de cuatro asociaciones que rechazan la renuncia del director del recinto asistencial, exigieron al director del Servicio de Salud de Bío Bío y al Ministerio de Salud la reincorporación inmediata de Lopetegui.

Según denuncian, la petición de renuncia es una maniobra política y no responde a razones administrativas ni técnicas, destacando la gestión del ahora exdirector.

Agregaron los dirigentes que el cambio de la inestabilidad médica y administrativa del hospital angelino no se logra con este tipo de medidas.

También indicaron que hay 291 funcionarios a honorarios en peligro de terminar sus contratos y que esto iría en directo perjuicio de los usuarios del hospital angelino, el más importante de la provincia de Bío Bío.

Los dirigentes no descartan otras acciones si sus demandas no son escuchadas en un plazo no superior a 15 días.

En el comunicado donde se informó la renuncia no voluntaria de Lopetegui se informó que desde el 5 de marzo asumirá la subrogancia Juan Carlos González Campos, quien es funcionario de Alta Dirección Pública, desempeñándose desde el 2016 como Auditor del Servicio de Salud Bío Bío.

González Campos es Contador Auditor de la Universidad de Concepción con más 33 años de experiencia en salud pública, con formación de postítulo en auditoria clínica, gestión por procesos, gestión de riesgos y seguridad de la información.