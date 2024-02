Un robo afectó el kiosko de una adulta mayor en el centro de Concepción. No es la primera vez que le ocurre y se suma a una serie de delitos similares que afectan a estos tradicionales comercios penquistas. Esta vez, la víctima denuncia que no tiene como salir adelante.

Cristina Ramírez es una suplementera del centro de Concepción, en la región del Bío Bío, tiene 62 años y 42 de ellos los lleva atendiendo su kiosco.

Lamentablemente, la madrugada del domingo delincuentes no solo le robaron todo, sino que también destruyeron la que es su fuente de trabajo.

Pese a lo afectada que se encuentra debido a este hecho, accedió a contar lo sucedido.

“Me entraron a robar. Creo que fue el domingo de madrugada y llegué hoy día lunes a trabajar, me encontré con la sorpresa, me desvalijaron todo, quedé sin nada. Estoy afectada porque mi salud no es buena, ya tengo mis años“, dijo.

No es primera vez que su fuente laboral sufre robos, solo el año pasado le robaron 3 veces, siendo este último el que más la ha afectado. Quedó sin nada de la mercadería con la que empezaría marzo.

Cristina hizo la denuncia en Carabineros y solicitó ayuda, apelando a la solidaridad de la gente, puesto que no tiene como reponer todo lo que le fue arrebatado por estos delincuentes.