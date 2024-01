La madre del bebé de Curanilahue, que pesó más de 7 kilos y se convirtió en el recién nacido más grande de la historia del país, solicitó ayuda al Presidente Gabriel Boric para solventar los gastos generados tras el traslado de su hijo a recintos de mayor complejidad.

El lactante primero estuvo internado en el Hospital Regional de Concepción, pero tras agudizar su condición médica fue trasladado al Hospital Clínico de la UC, en la región Metropolitana.

Previo a esa derivación, Catalina Díaz conversó con un medio de Curanilahue, de donde es oriunda, y detalló que “mi hijo se encuentra en estado de gravedad, no ha mejorado mucho, por ende, lo van a trasladar a Santiago y allá lo van a empezar a tratar”.

La mujer relató que han tenido dificultades para solventar los gastos derivados por el traslado a su hijo a otras localidades. “La familia de mi pareja están haciendo una rifa, están vendiendo numeritos y le hemos pedido a las personas de Curanilahue, varias me han aportado con premios”.

Díaz manifestó que no tiene los recursos para trasladarse para estar junto a su hijo, quien está internado en la UCI: “Necesito que me ayuden, yo como mamá estoy desesperada totalmente por mi hijo… Quiero mandar un mensaje al Presidente (Gabriel Boric), si es que me escucha, por favor, ayúdeme. Estoy desesperada como madre, no cuento con los recursos como para poder decir, voy a pagarle un especialista para que revisen mejor a mi hijo”.

“Necesito que se acerque”, continuó en su emplazamiento el Mandatario, argumentando que ahora deberá trasladarse a Santiago. “Usted es el único que me puede ayudar”, añadió.

El bebé presenta una hipertensión pulmonar, por ello, recibirá tratamiento de equipo ECMO.