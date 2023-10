No sólo falta el mobiliario en el recinto, ya que tampoco se ha realizado la asignación de dotación, que considera para la unidad policial al menos 60 carabineros.

A pesar que el Ministerio de Obras Públicas ya entregó a Carabineros las dependencias de la subcomisaría de los cerros de Talcahuano hace casi tres meses, la unidad aún no está disponible para la ciudadanía.

Según dijo Carabineros y el Municipio, falta que se equipe a la subcomisaría con mobiliario, vehículos policiales y personal uniformado.

En medio de lo que fue el desalojo de las personas que mantenían la toma del Lote 7 del Mirador del Pacífico en Talcahuano, vehículos de Carabineros y personal de diversas dotaciones de la policía uniformado hicieron uso de las dependencias del subcomisaria de los cerros. Sin embargo la unidad aún no está en funcionamiento.

El Ministerio de Obras Públicas entregó la obra terminada a Carabineros el 26 de Julio, sin embargo el subcomisaría no está operativa, es decir no puede recibir público y por lo tanto no se pueden hacer denuncias y menos se puede facilitar el patrullaje de estos sectores de la comuna puerto.

Consultado el General de Carabineros en la zona, César Bobadilla, confirmó que la estructura está lista, pero que no puede funcionar porque faltan los muebles, los vehículos policiales, la unidad de comunicaciones y la dotación policial para que preste servicio.

El alcalde de Talcahuano, Henry Campos, espera que pronto pueda estar al servicio de los vecinos la anhelada subcomisaría de los cerros, la que por décadas fue un sueño y que, a pesar de estar lista la estructura, aún no se concreta su operatividad.

La autoridad agregó que existe un compromiso del Gobierno Regional de entregar los recursos para comprar los muebles y los vehículos policiales, lo que aún no se concreta y pidió que se puedan apurar las licitaciones.

Desde el Gobierno Regional respondieron y confirmaron que los muebles comenzaron a llegar el viernes de la semana pasada a la unidad policial de los cerros. Así lo informó Sergio Claramunt, coordinador de la unidad de seguridad ciudadana del GORE Bío Bío.

Además, se está a la espera del arribo de los computadores y otra tecnología, lo que debería ocurrir, al menos, en tres semanas más. Eso sí, aún se mantiene pendiente la llegada de vehículos para Carabineros, lo que tendrá que esperar más tiempo.

Junto con esto, falta la asignación de dotación, ya que la unidad policial debería albergar, a al menos a 60 carabineros. Por el momento no existe una fecha clara para que la subcomisaría de los cerros esté operativa para la comunidad.