Resultados preliminares del Diagnóstico de Necesidades de Atención de Salud de Personas Trans, revelaron que sólo un 36% de personas pertenecientes a la comunidad LGBT+ recibe atención en salud trans en hospitales públicos en la región del Bío Bío.

La iniciativa organizada por la Seremi de Salud del Bío Bío, en coordinación con los 4 Servicios de Salud de la zona y la Oficina de Diversidad y No Discriminación de la Municipalidad de Concepción, encuestó a 172 personas en la zona.

Se trata de un formulario online de carácter voluntario, compuesto por preguntas relacionadas con aspectos sociodemográficos, identidad de género, experiencia con los Servicios de Salud y las necesidades específicas de la población Trans residente en la región.

Los resultados de la encuesta demostraron que 75% de personas trans que participaron del cuestionario reconoció estar en proceso de transición. Además, la mayoría de las atenciones correspondes a prestaciones psicológicas, endocrinas y derivación a psiquiatría.

Respecto a la identificación de las personas que participaron del proceso, 86 de ellos se identifica como hombre trans o transmasculino (50%), 44 como persona no binaria (26%), 35 como mujer trans o transfemenina (20%), mientras que el 4% restante como género fluido, transmasculino no binario, trans no binario o no sabe.

En tanto, de quienes reconocen estar en proceso de transición, la mayoría refiere estar en transición social e intervención hormonal (44%), seguido por “solo transición social” (18%), “solo intervención hormonal” (16%) y “transición social, intervención hormonal y algún tipo de cirugía o intervención corporal” (12%).

De quienes están en transición, 101 personas han recibido atención por profesional/profesionales o equipo perteneciente a un establecimiento de salud en su proceso (78,3% del total).

Sin embargo, lo que también llamó la atención es que el porcentaje de personas que han recibido atención de salud trans en hospital público es sólo de un 36%.

Por lo anterior, el seremi de Salud del Biobío, Eduardo Barra, señaló que este tipo de diagnóstico es indispensable para emprender una mejora en la atención clínica y asistencial a personas de la comunidad LBGT+ en los centros de salud.

La encargada de la Oficina de Diversidad y No Discriminación del municipio de Concepción, Laura Jeréz, indicó que el diagnóstico demostró que muchos funcionarios de salud no están instruidos en la atención y necesidades de pacientes de la comunidad LGBT+.

Finalmente, de acuerdo con la encuesta, se estableció que las necesidades específicas que debiesen estar disponibles en el sistema de salud son: acompañamiento psico-social, endocrinología, cirugía, nutrición, fonoaudiología, entre otras.