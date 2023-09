Con globos blancos y negros, los vecinos de San Pedro de la Paz se congregaron este lunes en el cruce de Boca Sur, donde el viernes pasado se produjo un grave accidente que dejó siete personas fallecidas y varias heridas. Un microbús no respetó las barreras abajo y fue colisionado por el Biotren.

Los manifestantes expresaron su dolor, rabia e impotencia por la tragedia que enlutó a la comuna, y exigieron a las autoridades responsabilidad política y soluciones concretas para evitar que se repitan hechos como este.

“Hemos estado acompañando todo este proceso, el dolor que se vive al interior de la población; también la rabia que se está transformando en estos momentos al ver cómo hoy día, a tres días de una catástrofe, una tragedia que vivimos, sigue el mismo escenario. No podemos salir de nuestras casas, no hay presencia de autoridades, no hay fiscalización de Carabineros, no ha cambiado absolutamente nada”, dijo Richard Yáñez, dirigente de la Junta de Vecinos.

Yáñez anunció que durante el día interpondrán un recurso de protección para que las autoridades de la comuna, las autoridades que corresponden al Ministerio de Transportes, respondan frente a esta tragedia. “Aquí hay responsabilidades políticas. Sabemos quiénes son, porque han hecho caso omiso al llamado de la Junta de Vecinos que hace un semestre está llamando a hacer una mesa de trabajo frente a esta situación“, afirmó.

El dirigente también cuestionó las medidas que se han tomado para mejorar el tránsito y el transporte en el sector, como la restricción vehicular y el cambio del semáforo, que según él no han funcionado. “Sabemos que tampoco es solución. Hoy día la restricción tampoco ha funcionado en nuestra población, por lo tanto, ninguna de las medidas que se han tomado han sido para poder solucionar este problema“, señaló.

Asimismo, criticó la exclusión que sufren los habitantes de Boca Sur respecto a otros sectores de la ciudad. “Por qué aquí no hay una estación de Biotren. Por qué se nos excluye, cuando hay 60.000 personas viviendo al interior de la población, pero no hay estación de Biotren; no hay buses de acercamiento al Biotren, no hay fiscalización al transporte”, añadió.

Los vecinos anunciaron que seguirán movilizándose hasta obtener respuestas y cambios reales que les permitan vivir con dignidad y seguridad. “Vamos a seguir denunciando durante el día esta situación. No queremos volver a ver las mismas escenas trágicas que vimos el día viernes acá al ingreso de Boca Sur”, concluyó Yáñez.