La tarde de este viernes, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, se refirió a la fatal colisión entre un microbús y un Biotren, ocurrida durante esta mañana en San Pedro de la Paz, en la región del Bío Bío.

El titular de la cartera de Gobierno expresó sus condolencias ante esta tragedia, la cual dejó 7 personas fallecidas de los 14 pasajeros que iban en la máquina del transporte público, la misma por la cual el municipio de la comuna mencionada decretó 3 días de duelo.

“Lo primero es transmitir nuestro dolor, nuestras condolencias con las siete personas que fallecieron al interior del bus”, dijo.

“El informe que tenemos es que este accidente ocurre con las barreras ferroviarias abajo, y el conductor aparentemente, pero es parte de la investigación, realizó una maniobra extremadamente imprudente, que causa esta colisión”, comenzó explicando.

Consultado sobre la documentación del bus, el cual estaba con la revisión técnica vencida, Muñoz señaló que “efectivamente este un vehículo que había sido inspeccionado en nueve ocasiones en lo que va del año y había recibido alguna infracción producto de no tener la revisión técnica al día. La infracción de la no revisión técnica no exige requisar el vehículo, porque el vehículo es necesario para poder sacar la revisión técnica”.

“Entonces acá hay una investigación que está en curso, yo no me quiero anticipar, pero efectivamente tenemos una situación en que el vehículo había recibido varias fiscalizaciones por parte del equipo del ministerio. Tenía al menos tenía una multa producto de tener la revisión técnica no al día”, afirmó el ministro de Transportes.

En esa línea, añadió que los antecedentes confirmaron que “esa revisión técnica nunca se generó. Cuando uno mira la razón del accidente, tiene más que ver con una imprudencia por parte del conductor“.

En torno al accidente y lo que se maneja en la investigación, el secretario de Estado, si bien aclaró que no quiere adelantarse a los resultados de las indagatorias, dijo que -con base a las acusaciones- “si esa fuese la situación, lo que tenemos es un conductor que hace una maniobra extraordinariamente irresponsable y se lleva 7 vidas”.

Finalmente, el chofer del microbús que protagonizó esta fatal colisión, fue trasladado al Hospital Regional de Concepción en estado consciente. Asimismo, quedó detenido en calidad de imputado y pasará a control de detención a las 18:00 horas de esta jornada, en el Juzgado de Garantía de San Pedro de la Paz.