La funcionaria que demandó por acoso sexual y laboral al alcalde de San Pedro de la Paz, Javier Guiñez, aseguró que “hay muchas denuncias más que están activas” y explicó el contexto de los mensajes que ambos se enviaban por WhatsApp, que reveló el lunes Radio Bío Bío en Concepción.

En los registros se observa que el Guiñez la trata de “mi niña”, “mijita” e incluso de “amorcito”. Además de manifestarle que la extraña y concertar encuentros. Algunos de los mensajes eran enviados durante la noche y madrugada.

En conversación con el matinal Nuestra Casa, Elisabet Vega indicó que se dio cuenta de que el trato que tenía el jefe comunal no era el correcto cuando las solicitudes para reunirse se volvieron constantes. “Cuando estos mensajes comenzaron a ser insistentes, estas juntas, todos los días, después yo dejé de contestar los mensajes. Ahí dije ‘vamos a parar esto"”, relató.

Tras revelar lo que estaba viviendo a sus cercanos, tomó la decisión de presentar la demanda, reconociendo que “fue muy difícil porque cuando la mujer denuncia es muy alto el costo social al cual tú te enfrentas, porque siempre vamos a ser juzgadas, siempre existe el prejuicio, ya que estamos en una sociedad donde ha costado mucho erradicar la misoginia”.

Vega aseguró estar recibiendo tratamiento médico por los efectos emocionales que ha tenido para ella presentar la demanda, agradeciendo el apoyo que ha recibido por parte de sus seguidos y de la Seremi de la Mujer que la están acompañando.

Explica mensajes de WhatsApp y apuntó a la defensa de Guiñez en la filtración

Sobre los mensajes que ambos se enviaban, la denunciante dijo que esto se dio en el contexto de una relación de subordinación. “Tú siempre vas a querer ser amable, ser comprometida con tu superior y además estaba en juego mi trabajo. A mí me había hecho sentir que si no respondía, si yo no contestaba, no era amable, eso se vería reflejado en una consecuencia en mi trabajo. Cuando fui poniendo límite a esta situación… ahí fue cuando comencé a vivir estas situaciones de acoso laboral”.

Respecto a la difusión del chat, afirmó que la filtración la realizó la parte que representa al alcalde sampedrino. Medida que reconoció los sorprendió porque ellos mismo solicitaron que la causa fuera bajo reserva.

También relató que cuando le llegó la carta notificándole su despido, ella le preguntó al alcalde, quien le indicó que podría tratarse de un error. El problema, añadió, es la propuesta que le hizo. “Lo llamo y me dice ‘debe ser un malentendido’, pero si es orden suya -le respondió -, y me dice ‘veámonos en la noche y lo solucionamos’. Ahí dije no, de aquí me voy”, acusó.

Asimismo aseguró que contra el alcalde Guiñez “hay muchas denuncias más que están activas”, “hay varias denuncias”.

Según explicó las cartas de despido que recibió luego fueron revocadas, por tanto, sigue siendo funcionaria del municipio, estando actualmente con licencia médica.

Para finalizar, Vega dijo que quiere que “esto se aclare, que se investigue y no pretendemos otra cosa que es que se haga justicia”.