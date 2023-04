Hasta 1.500 multas por día está recibiendo el Juzgado Local de San Pedro de la Paz, región del Bío Bío, por la restricción vehícular y el uso de pistas exclusivas para taxibuses, situación que colapsó el Tribunal de la comuna.

Son 1.000 infracciones diarias las que cursan las cámaras de vigilancia de avenida Pedro Aguirre Cerda, y 500 las que notifican los fiscalizadores en los puentes sobre el río Bío Bío, acumulando en el Juzgado de San Pedro de la Paz, alrededor de 20.000 partes desde que comenzó el Plan de Contingencia.

Por su parte, el municipio de la localidad insistió en pedir al Ministerio de Transportes reconsiderar esta medida, y las personas afectadas por la situación también han solicitado cambios en el plan.

Una de las infraccionadas es Lorena, quien informó la recepción del parte empadronado, y lamentó la medida dispuesta por el Ministerio de Transportes sin abordar lo importante. Es decir, la congestión vehícular.

“Me llegó ayer una carta diciéndome que por pasar por la pista de los buses, una multa. Resulta que nosotros tuvimos que pasar por ahí por emergencia, porque íbamos muy atrasados a una consulta (…) deberían de ver la forma en la cual no se formen más tacos nomás“, expresó.

Alcalde de San Pedro de la Paz admitió entender a los conductores

La situación está afectando el funcionamiento del Tribunal Municipal, lo que ya fue analizado por el juez y el alcalde de San Pedro de la Paz, Javier Guiñez, quien admitió entender a los automovilistas que no respetan las restricciones.

“Yo ayer estaba hablando (…) con el señor magistrado, me dice ‘esto es grave, don Javier, porque ¿cómo hacemos?, ¿cómo tomamos declaraciones a miles de personas?, por una cuestión que nosotros no hemos aplicado’. La gente puede estar 2 horas en un taco (…) y encuentra que hay una pista desocupada se va por ahí, ya que cruces prácticamente no hay ahí, hay muy poco taxibus que pasa”, sostuvo.

El concejal Marcelo Bersano, explicó que la crítica situación no es responsabilidad de la autoridades comunales, subrayando que se trata de una medida dispuesta por el Ministerio de Transportes.

“Respecto al tema del atochamiento que tiene hoy día el Juzgado de Policía Local, la verdad es que nos están haciendo carrear con una tremenda responsabilidad, porque los vecinos y vecinas, nos interpelan (…) como que somos los culpables de esta situación y esta situación no la creamos nosotros“, aseguró.

Consciente que deben cumplir con la ley, el jefe comunal informó que están reforzando el personal del Juzgado de Policía Local, de manera de hacer el proceso y aplicar las multas.