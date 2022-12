Una madre de una paciente que estuvo internada en el Hospital Regional de Concepción, mantiene viva la tradición que su fallecida hija comenzó: organizar una emotiva fiesta navideña para niñas y niños dializados.

Por quinto año consecutivo, Pía Cordes, planificó esta celebración para los pequeños pacientes del programa de diálisis peritoneal ambulatoria, en la Unidad de Nefrología.

Esto con la ayuda del Club de Leones, amigos de Cordes y un donativo de un empresario, que permitieron la instancia que fue planificada con dos meses de anticipación, y contó con regalos

Fernanda, o Fefi, como la apodaban sus cercanos, falleció a causa de una enfermedad renal a sus 16 años, específicamente a causa del síndrome mitocondrial.

Lo anterior la mantuvo hospitalizada en el quinto piso del recinto hasta su partida.

Fue ella quien tuvo la iniciativa de que cada diciembre, los niños y niñas recibieran obsequios y una celebración con motivo de Navidad. “Ella empezó y me motivó con esto para conseguir una sonrisa en cada niño y es mi manera de recordarla”, manifestó Pía.

“Mi hija falleció hace 4 años, el último tiempo ella estuvo hospitalizada en el quinto piso con diálisis. Entonces me he fijado que realmente ellos son guerreros, porque tienen que esperar trasplante, otros tienen que estar conectados a máquinas de diálisis, algunos los rechazan los riñones (post trasplantes), entonces entre mis contactos y amigos me consigo donaciones y aportes como un legado que me dejó la Fefi (Fernanda)”, expresó.