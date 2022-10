Alrededor de 30 locales dedicados a los juegos de destreza -también conocidos como casinos populares- hay en Concepción, pero las cifras han disminuido, según dicen desde el municipio, porque hace 10 años habían 80.

Luego de las críticas que hubo por su funcionamiento y sin patente en la comuna, la municipalidad clausuró dos recintos y anunciaron que la próxima semana tomarán la misma medida con tres locales de este tipo.

Han clausurado locales pero hay 22 casinos populares cuyos dueños han violado esa medida, cometiendo la infracción de rotura de sellos.

El Concejal de Concepción, Boris Negrete, señaló que el municipio reaccionó tardíamente.

“Esto se viene arrastrando hace mucho tiempo y como lo he expresado antes, el municipio tiene la faculta para clausurar estos lugares”, dijo.

En el municipio señaló que la inspección a los casinos populares seguirá de forma permanente y no sólo el centro de la ciudad.

Se señaló además que en los sectores de la periferia no se autorizará nuevos locales de este tipo, mientras los solicitantes no demuestren que son juegos de destreza y no de azar.

A la fecha el municipio registra la presentación de 2 reclamos de ilegalidad y 6 querellas en su contra por este tema.