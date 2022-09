Concejales de Concepción plantearán en el próximo Concejo Municipal la situación de los casinos “populares” que funcionan sin patente y al margen total de la legalidad. Son cuatro los locales de juegos electrónicos en la ciudad que están en dicha condición, sin que el municipio actúe.

La próxima semana será la nueva sesión de Concejo en la Municipalidad de Concepción y allí el concejal, Boris Negrete, pedirá los antecedentes sobre el número de locales abiertos en la ciudad bajo el nombre de juegos electrónicos.

Consultado por Radio Bío Bío, el edil de la Democracia Cristiana dijo que solicitará al alcalde, Álvaro Ortiz, explicar por qué la demora en ordenar la clausura en aquellos que no cuenten con patente y también el número de fiscalizaciones realizadas al rubro.

“En caso que no se hayan realizado, es pedirle explicaciones y las acciones administrativas correspondientes por la negligencia, porque esto fue discutido el 8 de septiembre en el Concejo Comunal de Seguridad Pública, y pareciera ser que no se ha realizado mucho”, añadió el concejal.

Si bien el jefe comunal se refirió al proceso que sigue el municipio en contra del “casino popular” abierto hace una semana en la esquina de Caupolicán con calle San Martín, se conoció que hay otros tres locales abiertos sin ningún tipo de patente comercial.

Para el edil Daniel Pacheco, de Renovación Nacional, cualquier juego electrónico inaugurado en el último tiempo es ilegal, pues por el Concejo no ha pasado ninguna solicitud de patente.

“Yo que recuerde, y que se haya tocado en el Concejo, no. Lo que hemos visto harto, son patentes comerciales (…) pero un casino popular, que yo recuerde, no (…) no creo que apruebe un casino popular”, dijo el concejal Pacheco.

La última información sobre el cierre de los nuevos “casinos populares” es que el jefe comunal espera la orden de clausura del Departamento de Finanzas para proceder al cierre.