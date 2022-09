El juez de Concepción, Carlos Hidalgo, fue víctima de una encerrona protagonizada este fin de semana, en la ruta que une la capital de la región del Bío Bío, con la comuna de Penco.

Según indicó Hidalgo en una publicación de Facebook, esto ocurrió a eso de las 20:40 horas, a la altura del semáforo en el sector La Greda en Penco.

En su relato, el juez agrega que fue víctima de una encerrona, donde le robaron su vehículo BMV y el celular.

“Al pedir ayuda, algunos pasaron de largo, puede ser que al verme con sangre en la cara por el golpe que me dieron en la cabeza se asustaron”, añadió Carlos Hidalgo, quien señaló que justo pasó un carabinero de civil, quien le prestó ayuda y lo trasladó hasta el Hospital Penco-Lirquén, donde llegó su familia y amigos.

“Estoy bien. Las encerronas que vemos en la Tv son muy reales, estos señores aparecieron de todos lados, es gente muy joven y muy violenta, pues pese a decirles que les iba a entregar el auto me golpearon”, sentenció el juez.

Carlos Hidalgo se encuentra con licencia médica por tres días, según lo informado desde tribunales. La Fiscalía decretó las diligencias para intentar dar con los autores del hecho.

Antecedentes que maneja Radio Bío Bío indican que el teléfono celular habría sido encontrado en el camino a Coronel, equipo que sería sometido a pericias de manera de encontrar alguna pista que pueda dar indicios al Ministerio Público sobre los autores de esta encerrona en Concepción y Penco.

Homicidios, encerrona y robos en el Gran Concepción

Esto ocurre en medio de un violento fin de semana en la región del Bío Bío, marcado por asesinatos, robos y encerronas.

La tarde del sábado, un conocido comerciante de la Vega Monumental murió baleado tras resistirse al robo de su vehículo en el condominio en San Andrés del Valle en Talcahuano.

Se trata de Segundo Villablanca, conocido como “Tío Peter”. El crimen es materia de investigación y no se descarta un eventual “dateo”.

En la comuna de Penco, en específico en calles Victoria con Maitén, dos adolescentes intentaron robar un camión repartido de bebidas.

Ambos de 15 años, y con antecedentes penales, fueron detenidos y quedaron a disposición de la justicia.

Una joven de 19 años sufrió un violento asalto este domingo en el sector turístico de Caleta Lenga, mientas estaba en compañía de una amiga.

Según su relato, a través de Radio Bío Bío, al menos cuatro personas jóvenes las intimidaron con armas y las obligaron a bajar del automóvil. Incluso, uno la golpeó en el rostro con la cacha del arma.

Además, los delincuentes las golpearon con patadas en diversas partes del cuerpo.

“Yo me bloqueé. No pude gritar ni moverme”, dijo la joven, quien agregó que “cuando me dijeron que me iban a matar por tercera vez, el tipo “prendió” el gatillo y sentí que realmente me iban a matar”.