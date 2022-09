Tras el homicidio del conocido comerciante de la Vega Monumental, Segundo Villablanca, luego de que un grupo lo baleara al intentar asaltarlo cerca de su domicilio, numerosos auditores se comunicaron con Bío Bío en Concepción para dar cuenta de sus experiencias -muchas veces traumáticas- con la delincuencia.

Una de ellas es Fernanda, una joven de sólo 19 años quien este sábado había concurrido junto a una compañera de universidad hasta el turístico sector de caleta Lenga.

Cuando subían a su auto para retirarse pasadas las 20:00 horas, ambas estudiantes fueron emboscadas por un grupo de cuatro individuos, los cuales con mucha agresividad y a punta de pistolas, las obligaron a bajar del vehículo y entregárselos.

“Me apuntaron con una pistola en la cabeza y me dijeron que si no me bajaba me iban a matar. Los cuatro andaban armados. Yo me bloqueé. No pude gritar ni moverme. Como no me pude bajar del auto, nos bajaron a las dos con prepotencia. A mí me pegaron en la cabeza con la cacha de la pistola. Luego me pegaron patadas en las costillas y en las piernas porque no me caía al suelo. A mi compañera también”, relató.

Según indicó Fernanda, aunque había mucha gente alrededor nadie intervino frente al armamento de los asaltantes. Los vehículos a los lados huyeron. Los que pasaban se percataron pero se limitaron a tocar la bocina. “Nadie nos pudo ayudar”, contó.

La auditora agregó que el momento más crítico lo vivieron cuando los asaltantes no lograron mover el vehículo y se sintieron atrapados. “Cuando me dijeron que me iban a matar por tercera vez, el tipo “prendió” el gatillo y sentí que realmente me iban a matar”, añadió afectada.

“Los asaltantes eran jóvenes y más chilenos que los porotos”

Consultada por rasgos de los asaltantes, la joven indicó que eran hombres de alrededor de su misma edad, entre 19 y 23 años, calculó. También aseguró que eran chilenos y no extranjeros. “Eran más chilenos que los porotos”, señaló, probablemente por su forma de hablar.

También consignó que todos vestían de negro y llevaban mascarillas, además de armas.

Fernanda contó que, finalmente, y luego de la huída de los delincuentes, logró detener una camioneta cuya pareja que la conducía las ayudó, aunque “ellos mismos tenían miedo de que nosotras fuéramos a asaltarlos”. Luego pudieron encontrar a Carabineros llegando al lugar.

“Nos llevaron a la 4ª Comisaría de Hualpén y se portaron súper bien conmigo. Nos apoyaron y nos dijeron que no nos iban a dejar solas. Fue un carabinero el que me mostró la marca del golpe que me habían dado en la cara, porque yo ni siquiera lo había sentido”, aseveró.

“Estoy compartiendo esto para que tomen conciencia y anden con cuidado. Que cuiden sus vidas. La gente está demasiado mala. Estamos expuestos fuera de nuestras casas. Ayer mataron a don Peter (Segundo Villablanca), que es el dueño de un local de la Vega. Yo lo conozco a él, entonces fue todo muy seguido. Yo estoy mal. Espero salir adelante con mi familia. Sólo quería llegar a mi casa. Sentí el temor de que me iba a morir”, concluyó la joven.

Escucha su testimonio completo a continuación: