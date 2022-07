"Yo no puedo tener perdón, solamente clamo justicia". Esas fueron parte de las declaraciones del padre de Diego Herreras, joven DJ que fue asesinado el pasado jueves a la salida de un bar de Concepción, región del Bío Bío, cuyo imputado por el hecho se encuentra en prisión preventiva.

Los padres de Diego Herrera, joven DJ asesinado la madrugada del pasado jueves en un bar de Concepción, en la región del Bío Bío, volvieron a reiterar la petición de justicia por el crimen de su hijo, aseverando que la familia del acusado por el hecho no se han disculpado por lo ocurrido.

En conversación con el matinal “Nuestra casa”, la madre del joven, Verónica Chamorro, afirmó que “ha sido un sueño, no hemos podido despertar. Solo sé que Diego fue despedido por todos sus amigos, Concepción entero, además gente de todos lados, porque mi hijo era muy querido, era el mejor papá del mundo; nuestro hijo menor era nuestra guagua”.

“Siempre fue una persona especial. Yo a pesar de todo mi dolor, mi corazón llora, pero sé que Dios se llevó un ángel. Él tuvo una pasada en esta vida donde fue feliz (…) El reconocimiento que se le hizo a Diego se lo merecía, nada fue fingido, nada fue al azar”, agregó Verónica.

Por su parte, el padre de Diego, Carlos Herrera, se refirió a lo indicado por el imputado por el crimen de su hijo, quien les pidió perdón por lo ocurrido, señalando que “si bien es cierto que es así, que en el control de detención me pidió perdón, pero claramente yo no lo voy a perdonar a él ni a su familia”.

“Nosotros como padres, creo que hicimos muy bien la tarea, hemos criado a nuestros hijos con muchos principios y al parecer sus padres no lo hicieron (…) A diferencia de él, yo doy mi nombre, puedo dar mi RUT, puedo dar mi dirección sin temor a nada y a él lo protege la justicia, no puede ser mostrado su rostro, sus padres ni siquiera han dado un comunicado disculpándose por lo que hizo su hijo”, precisó.

Herrera no se detuvo allí, expresando que “a ellos no les importa lo que pasó. Aquí no hay un presunto asesino, aquí hay un asesino (…) Él mató a mi hijo, le quitó la vida a un cabro sano, a un cabro lleno de vida, a un niño muy bueno, un hijo ejemplar”.

“A medida que van pasando los días uno va sintiendo el vacío, no sabe qué va a pasar más adelante, no sé si vamos a seguir trabajando. Era nuestro motor y no encontrarlo aquí en la casa día a día es terrible”, reflexionó el padre del joven.

“Yo no puedo tener perdón, solamente clamo justicia, que la justicia se haga cargo, que el Estado de Chile se haga cargo de todas las cosas que están pasando en nuestro país”, sentenció.

El acusado por el asesinato del joven quedó con la medida cautelar de prisión preventiva mientras dure la investigación.