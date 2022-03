Ante el permanente uso indebido de las vías exclusivas por parte de vehículos menores, a toda hora, el alcalde de San Pedro de La Paz, Javier Guiñez, relativizó la falta cometida por los conductores de la comuna de la región del Bío Bío.

El jefe comunal argumentó que las nulas alternativas que poseen los automovilistas que se dirigen hacia Coronel o Concepción, obliga a replantear el uso de las vías exclusivas, porque resulta un derroche verlas desocupadas mientras las otras permanecen saturadas.

La dureza en las sanciones, agregó, debe aplicarse cuando estén habilitadas otras vías, como la costanera.

“Honestamente nosotros en San Pedro tenemos un retraso de 17-18 años en infraestructura vial (…) creemos que la inversión hay que apurarla (…)”, señaló Guiñez.

Por lo mismo, considera que quienes infrinjan la normativa no deberían ser multados.

“Hemos dicho que esas vías deberían ser gestionadas por Carabineros de acuerdo a las circunstancias. A veces no nos podemos dar el lujo de que está todo colisionado y las vías exclusivas están vacías(…)”, agregó el alcalde.

Respuesta del seremi de Transporte

Las declaraciones del jefe comunal de San Pedro de la Paz no tuvo acogida, el seremi de Transportes del Bío Bío, Jaime Aravena.

“A mí lo que no me parece es que una infraestructura que está destinada para el transporte público tenga otro destino (…) eso no es capricho, tiene que ver con que las vías exclusivas son el instrumento para permitir que el transporte público pueda cumplir con sus frecuencias (…)”, indicó Aravena.

Es más, aseveró que, más allá de la postura del alcalde sampedrino, la seremi y Carabineros seguirán fiscalizando y multando y consideró que las declaraciones de Guiñez confunden.

“Generan confusión porque da la sensación de que da lo mismo que se infrinja la ley ingresando a las vías de transporte público. Nosotros vamos a seguir cumpliendo nuestro rol y vamos a seguir fiscalizando, sancionando y multando a quienes utilicen las vías exclusivas (…)”, aseguró el seremi.

También se consultó a Carabineros por las fiscalizaciones en Pedro Aguirre Cerda, quedando pendiente la respuesta.