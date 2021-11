En el marco de la solicitud realizada por el presidente Piñera al Congreso para que se apruebe la extensión del Estado de Excepción, el diputado Manuel Monsalve manifestó que el máximo mandatario no ha rendido cuentas por los hechos de violencia en la Macrozona Sur, luego de implementada la medida. Asegura que esta solicitud corresponde a generar un efecto electoral presidencial, lo que considera "inaceptable".

Según el diputado Manuel Monsalve, el presidente Piñera no ha rendido cuentas por los hechos de violencia a raíz de la presencia militar en la Macrozona Sur. Por su parte, el delegado presidencial, Ignacio Fica, apoya extender la medida. Asegura que esta va en ayuda de miles de familias afectadas por la violencia.

Monsalve, parlamentario socialista por el distrito 21, aseveró que con esta petición, el presidente Sebastián Piñera “está buscando generar un efecto electoral presidencial, lo cual considero inaceptable de su parte”.

A su juicio, el máximo mandatario no ha rendido cuentas, no solo por los hechos de violencia que han acontecido durante la implementación de la medida, sino que de los efectos que está teniendo, puesto que los ataques estarían emigrando a zonas donde no hay presencia militar, según el político.

Además, señaló que la votación para extender dicha medida de emergencia no tendría los sufragios suficientes de diputados, diputadas y senadores para que se apruebe.

Como el decreto incluye a la provincia de Bío Bío, el delegado presidencial por la zona, Ignacio Fica, resaltó que dentro de esta medida, el objetivo es retomar el Estado de Derecho que se merecen las familias del territorio.

Aseguró que no se han registrado hechos violentos asociados a la presencia militar en la Macrozona Sur desde que el Estado de Emergencia entró en vigencia.

Hay que recordar que el presidente Piñera junto con solicitar la extensión del Estado de Excepción Constitucional al Congreso, pidió aprobar con urgencia la ley que permite un mejor control de las armas en Chile.

