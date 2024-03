La Fiscalía Local de Valparaíso confirmó que los hermanos que murieron en el incendio de la casona en Tomás Ramos estaban “sin un adulto responsable”.

Tal como informó Radio Bío Bío, ambos menores, una adolescente de 15 años y su hermano de 13, estaban solos en el cuarto piso de la casona cuando comenzó el fuego en el cuarto piso de la infraestructura.

Los adolescentes estaban al cuidado de su padrastro, quien no estaba en la región porque viajó a Talca a visitar en la cárcel a la madre de los niños. Un tercero, no identificado y que no era familiar, quedó a sus cuidados, pero tampoco estaba en el inmueble.

Situación que confirmó la Fiscalía a través de un comunicado, donde informan que “se encontraban sin un adulto responsable al momento del siniestro, lo que también es parte de la indagatoria”

Sobre el siniestro precisaron que la causa de este incendio está en etapa de investigación y continúan con diligencias en curso para determinar con peritos especializados cómo se produjo el fuego.

También precisan que el fiscal concurrió al sitio del suceso y coordinó las diligencias encargadas a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, Servicio Médico Legal y Bomberos.