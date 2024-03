Al menos dos menores de edad, de entre 10 a 15 años, murieron a causa del incendio que se registra en el cerro Cordillera de Valparaíso, luego que Bomberos confirmara que encontró los cuerpos al interior de una casona en calle José Tomás Ramos.

La información fue confirmada por el comandante del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, Eugenio Riveros, señaló a los medios de comunicación, que voluntarios al ingresar a la estructura, se encontraron con los cuerpos de las víctimas.

“Dentro del trabajo inicial y la búsqueda primaria, se encontraron dos cuerpos de adolescentes. La afectación por fuego fue en el cuarto piso. Las causas del incendio están siendo investigadas en este momento por nuestro departamento de especialistas en el tema y se enviará la investigación a la Fiscalía en su momento”, dijo el comandante.

Al menos quince viviendas y cerca de cinco hectáreas fueron siniestradas durante un incendio urbano-forestal registrado en horas de la noche de este miércoles en el Cerro Cordillera de la comuna de Valparaíso.

El Senapred declaró alerta roja para la comuna por el fuego y el Gobierno citó al Cogrid nacional para tomar medidas ante la emergencia, donde indicaron que recién en la mañana del jueves se podrá tener un catastro sobre los daños causados por el fuego.

“Todavía la evaluación de los daños no es completa porque, dado el horario, no podemos tener una evaluación definitiva. La aproximación que se tiene es que lo que se analiza es que debiera haber entre 15 y 40 viviendas afectadas, pero no vamos a poder tener seguridad de eso hasta que no estemos con luz de día y se pueda hacer una revisión completa“, indicó la ministra del interior, Carolina Tohá.

Autoridades confirmaron que la emergencia logró ser contenida pero que hasta el cierre de esta publicación seguían combatiendo la totalidad del fuego.

Aunque todavía es materia de investigación, uno de los videos expone que las causas de origen habría sido el lanzamiento de una bengala.