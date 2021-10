Los pescadores de la excaleta Sudamericana increparon al gobernador marítimo, capitán de Navío Nelson Saavedra, por los manifestantes que resultaron heridos por balines la jornada del miércoles en medio de los enfrentamientos registrados en el muelle Prat de Valparaíso.

Le recriminaron que la policía marítima disparara balines directamente al rostro los pescadores, lo que significó que tres terminaran con heridas.

“Usted ayer dijo que estaban disparando a las embarcaciones que nos llegan a la cintura y ¿Cómo le hirieron la cara, entonces?”, cuestionó uno de los participantes de la protesta, a lo que el gobernador marítimo respondió “por eso estoy acá”.

También lo acusaron de haber amenazado a los pescadores con hacer uso de la fuerza porque ellos no tenían autorización para zarpar. Dichos que fueron negados por el gobernador marítimo.

De acuerdo a la información que confirmó el mismo Saavedra el miércoles, la Armada hizo uso de balines de goma con aire comprimido porque los manifestantes estaban alterando la seguridad de las embarcaciones. De igual forma aseguró que el procedimiento se ajustó a los protocolos.

Tras el tenso diálogo entre las partes, los pescadores movilizados y los lancheros que han visto interrumpida sus labores intentaron derribar las vallas papales instaladas en el muelle para evitar situaciones como las registradas ayer, donde los manifestantes quemaron neumáticos y habrían intentado cortar las espías de una embarcación.

Gobernador marítimo apela al diálogo

El gobernador marítimo, capitán de Navío Nelson Saavedra, afirmó que seguirán dialogando con los pescadores y que esperan que todo se resuelva favorablemente.

“Lo que está haciendo la autoridad marítima es resguardar la seguridad del muelle Prat”, así como también asegurar el funcionamiento de las lanchas que hacen recorridos turísticos y las actividades logísticas.

Asimismo se refirió a un hombre que lo agredió y provocó la caída de su gorra. “Conversé con el joven, tiene 25 años, es esquizofrénico, me mostró su carnet, me dijo que la había embarrado, así que no hay ningún problema”, aseguró.

También descartó que este jueves se hayan usado perdigones y analizarán el caso de una persona que habría resultado herida. Sobre el uso del elemento disuasivo, dijo que la instrucción es no utilizarlo porque él estará todo el día conversando con los pescadores.

Es preciso indicar que esta mañana, los movilizados se reunieron con el gobernador regional Rodrigo Mundaca, quien comprometió una mesa de trabajo para conocer sus demandas.

Demandas

Los pescadores de la excaleta Sudamericana piden volver a trabajar en el puerto de Valparaíso, luego que fuera reubicados hace 8 años por obras de ampliación del terminal número 2 de la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV).

Dentro de su petitorio está una indemnización cercana a los 27 mil millones de pesos por el tiempo en que han sido trasladados hasta la caleta El Manzano de la comuna de Quintero.

Monto que, según el delegado presidencial de Valparaíso, Jorge Martínez, es imposible de cumplir por parte del Estado.