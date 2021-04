Producto del fuerte sistema frontal que afecta a la Isla de Juan Fernández, el gobernador de la provincia de Valparaíso, Gonzalo Le Dantec, conversó con Radio Bío Bío para comentar la información que se maneja al respecto, además de las declaraciones del alcalde de la isla por la pérdida de vacunas para combatir el covid-19.

Según la claridad en las necesidades que afectan a la isla, el gobernador comentó que “hasta el momento por los contactos que hemos tenido con el alcalde estamos con un primer levantamiento, ya que todavía falta mucho por recorrer, la condición aún es compleja, hay mucho viento, bajó afortunadamente la lluvia pero han caído alrededor de 115 milímetros de agua en las pocas horas de la noche y hoy temprano”.

Eso ha significado bastantes daños a viviendas respecto a techumbres, situación que está todavía trabajando en su evaluación la municipalidad. Además, de los daños que se produjeron en una planta de agua potable, tendido eléctrico por caídas de ramas, y la pérdida de vacunas contra el covid-19.

Por eso, el gobernador informó al alcalde Leopoldo González, que el Buque Antonio zarparía en estos días con la ayuda necesaria para la isla, la embarcación demora aproximadamente 30 horas en llegar y es el medio más rápido con el que se puede contar.

Sobre las declaraciones del alcalde respecto a la baja de vacunas por la perdida de cadena de frío, el gobernador aclaró que no cuentan con la información de cuantas vacunas son, y aseguró que su reposición debe ser evaluada, ya que “las vacunas tienen un tratamiento distinto porque naturalmente tiene que conservar una cierta cadena de frío durante el viaje, y además en el lugar. Como todavía no tenemos certeza de la condición eléctrica que tiene la isla no es posible asegurar de inmediato el poder reponer las vacunas a través del Buque Antonio”.

Agregó que están coordinando con autoridades de salud de qué forma hacer la reposición de esas dosis, pero eso tiene que ser un trabajo en paralelo, puesto que, el cuidado y el mantenimiento de las vacunas tiene una normativa especial que establece precisamente la autoridad sanitaria.

“En otras ocasiones se han trasladado por medios aéreos precisamente, pero eso es parte de lo que tiene que resolver la Seremi de Salud respecto al despacho de las vacunas. Por el momento lo más urgente para nosotros, es poder enviar lo necesario primero para la cobertura de las casas que perdieron sus techos, enviar lo necesario para reponer la electricidad y el agua potable en la zona” afirmó el gobernador regional.

Escucha la entrevista completa aquí: