El intendente de Valparaíso, Jorge Martínez, insistió en que recurrirán a Contraloría para verificar posibles irregularidades respecto a las cajas de alimentos que fueron entregadas al Municipio de Valparaíso.

La máxima autoridad regional señaló que de los cuatro lotes que se dispusieron para la comuna puerto, solamente se declararon dos. Situación que debía ser regularizada pero que a la fecha – dijo – no han existido novedades de parte de la casa edilicia.

“El 10 de diciembre me dicen ‘hay 4 mil 250 cajas que no tenemos como rendidas, no tenemos como entregadas, así que en cuatro días más se lo vamos a aclarar’, y hasta el día de hoy no ha ocurrido”, manifestó el intendente.

Preocupación que resurgió tras conocerse que al interior del centro de acopio de Valparaíso, bodega Simón Bolívar, existían cajas en mal estado, las cuales corresponderían a mermas, según la información del municipio.

Recordemos que a través de la Dirección de Desarrollo Comunal indicaron que la situación “había sido informada a la Intendencia cuando correspondió”, sin embargo, la cartera desconoció estos antecedentes.

Quien también se manifestó respecto a este tema fue el presidente del Consejo Regional (CORE) de Valparaíso, Manuel Murillo, señalando que van a exigir explicaciones a propósito de los alimentos que no fueron destinados.

“Nos preocupa de sobremanera que el esfuerzo que hace el Consejo Regional no llegue directamente a las familias más vulnerables”, lamentó.

Recordemos que solamente en la comuna de Valparaíso se entregaron más de 131 mil unidades de cajas de alimentos en contexto de la emergencia sanitaria como una ayuda a las familias vulnerables. Beneficio que, según detallaron desde el municipio, hoy se estarían proporcionando en formato de vales de mercadería.