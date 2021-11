Al menos tres mujeres denuncian haber sido victimas de un sujeto que intimida usando la fuerza para cometer un delito sexual en el sector sur de Puta Arenas en la región de Magallanes.

Esta semana comenzó a circular en redes sociales el video de uno de los ataques del delincuente en en la vía pública y a plena luz del día.

Denisse, mujer que sufrió esta agresión sexual, habló con Pingüino Multimedia, donde revivió el lamentable episodio que le tocó vivir en la intersección de las calles Antonio de Córdova con Simón Bolívar.

“Fueron como de angustia, de terror. Yo iba caminando lo vi que me empezó a seguir, lo deje pasar, no lo vi más y me estaba esperando“, comenzó contando la víctima.

“Ahí me devolví porque pensé que me iba a asaltar y me tomó por la espalda, me tomó de los brazos y me empezó a tocar y grité desesperada, me dice que me quede callada que me iba a apuñalar, y ahí me tapo la boca, y después lo mordí y se fue. Yo me fui al tiro, salieron vecinos”, relató la mujer.

Denuncia a la PDI y otro ataque sexual

Agregó que “hice la denuncia ante la PDI, es un sujeto de 1.60 aproximadamente, delgado, no andaba con olor a alcohol ni nada. Yo creo que está entre los 20 años a 30 años”.

Contó que una de las mujeres que sufrió algo similar se salvó al ingresar a un taller mecánico.

“Son tres por ahora, no se sabe si hay más, una niña dijo que también la iban siguiendo, pero se metió a un taller y por eso no le pasó nada. A mí solo me alcanzó a tocar y donde grite salió arrancando, él quería hacer algo más”, manifestó.

Para concluir indicó que deben circular mas policías, con cámaras, para dar con el paradero del sujeto y agregó que “fue una hora temprano, fue a las 9:30 horas”.

Desde la Policía de Investigaciones señalaron que recibieron la denuncia, y está en proceso investigativo.

“Este miércoles, la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) Punta Arenas, recibió una denuncia por el delito de abuso sexual, de un hecho ocurrido en la vía pública. Al respecto, los detectives se encuentran realizando diversas diligencias investigativas”.