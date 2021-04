Un presunto ataque sexual denunció una vecina de la localidad de Antilhue, de la comuna de Los Lagos en la región de Los Ríos. Asegura que fue interceptada en la vía pública y el agresor la golpeó reiteradamente en la cabeza, intentando dejarla inconsciente.

La situación fue denunciada por una mujer de 39 años, que fue socorrida por vecinos, quienes salieron de sus hogares tras escuchar sus gritos de auxilio.

Según relató a La Radio, ella fue hasta la casa de una amiga y cuando regresaba a su domicilio, cerca de la media noche, observó a un hombre joven pasar cerca de ella. Aunque no lo conoció, no le prestó mayor atención, pero a pocas cuadras de llegar a su domicilio fue interceptada.

Cuando se sintió en riesgo decidió llamar a su amiga y en ese instante empezó el ataque, siendo acorralada contra un vehículo, recibiendo reiterados golpes en la cabeza.

“Le dije ‘por favor ven a buscarme a la esquina, algo está pasando, ven a buscarme’, pero él escuchó que yo estaba pidiendo ayuda y fue todo tan rápido que de pronto se me abalanzó encima con claras ideas de ultrajarme sexualmente. Él quería quitarme la ropa. En toda esta situación del tira y encoje, de tratar de que el tipo me soltara, me acomodó contra ese auto y me golpeó la cabeza con la rodilla y después siguió golpeando en todo momento con la rodilla”, sostuvo.

Debido a sus gritos, quienes viven cerca salieron a la calle y eso provocó que su atacante huyera, llevándose el celular de su víctima.

Según su relato, realizó la denuncia inmediata en Carabineros y desde la institución le informaron que en Antilhue sólo estaba el funcionario de guardia, por lo tanto no podía salir del retén. Era ella la que tenía que acudir a la unidad policial.

Pese a la respuesta anterior, dijo que a los pocos minutos llegaron Carabineros de Los Lagos a bordo de una patrulla, en cuyo vehículo fue trasladada a un centro asistencial donde le constataron diversas lesiones, principalmente en su rostro. Por el momento no se ha informado de personas detenidas.