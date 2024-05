La madre de la menor agredida con una tijera al interior de la Escuela Teniente Merino de Valdivia interpuso una denuncia contra la atacante ante la Policía de Investigaciones (PDI).

Recordemos que la situación se dio a conocer el pasado miércoles, mediante un video que plasmó la agresión de una alumna de octavo básico hacia una de primero medio del establecimiento educacional.

Tras el hecho, la menor agredida fue trasladada a un recinto asistencial para tratar sus lesiones que fueron de caracter leve.

Su madre -quien prefirió resguardar su identidad- afirmó que denunciaron el hecho ante la PDI. Además, aseguró que desde el establecimiento le indicaron que expulsaron a la agresora.

“Nos dirigimos a la PDI a hacer la denuncia por agresión de la menor. Esa denuncia no podía pasar a Fiscalía porque la agresora era menor de edad, por lo cual iba a tribunales de familia”.

“No me dieron plazo, solo que yo tenía que esperar. También estuve en reunión con el director y con la señora encargada de Convivencia Escolar. Ellos me dijeron que la niña no volvía más al colegio por ser expulsada, porque la situación que pasó fue muy grave“.

Además, hizo mención que tras la reunión con la dirección del recinto, le aseguraron que aumentarán la seguridad apoyado por carabineros, enfocado en el resguardo del ingreso y la salida de clases.

Por lo anterior fue consultado el DAEM, para saber sobre estas medidas, sin embargo, de momento no se ha obtenido respuesta.