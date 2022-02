Durante la madrugada de este domingo, Carabineros de Valdivia habría acudido a un llamado en la sede de la Democracia Cristiana en Valdivia, región de Los Ríos, por motivo de un altercado en la casona, inmueble que actualmente se encuentra en toma por parte de integrantes de grupos de diversidad sexual.

El comisario subrogante de Carabineros de Valdivia, Capitán Juan Carlos Cancino, informó que dos desconocidos habrían llegado al lugar, lesionando a la vocera de la toma.

“Al llegar, el personal de Carabineros, efectivamente encuentra a una persona, la que manifestó que minutos antes dos individuos habrían estado observado hacia su domicilio, motivos por el que salió de su casa produciéndose un enfrentamiento de palabras. Posteriormente se originó una agresión hacia esta persona, le ocasionó lesiones de carácter leve”, detalló Cancino.

Actualmente, Carabineros puso a disposición los antecedentes de los hechos ante el Ministerio Público, quien determinará a que tipo de policía le corresponderá la investigación.

En una conversación con Radio Bío Bío Valdivia, la afectada, representante de la comunidad de Valdivia y vocera de la toma, Lilith Victoria, catalogó el hecho como un “acto transfóbico”.

Esto, debido a que los atacantes habrían hecho alusión a la identidad de género y orientación sexual de los ocupantes del lugar, de forma despectiva.

“Me agredió con un tubo de luz, que estaba en la basura, estaba roto. Lo toma y me lo tira en el hombro izquierdo. En el forcejeo me corto la mano derecha y me esguinzó la parte de al medio del dedo. Mientras yo intentaba de retenerlo, mientras esperaba la llegada de Carabineros, agredió con patadas, tiradas de pelo”, agregó Lilith.

Carabineros afirmó que aún se desconoce la identidad de los responsables de la agresión, pese a que desde la toma de la sede DC, señalan haberlos identificado, tras tomarles una fotografía.