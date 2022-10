Un paciente del Hospital San José de Osorno, en la región de Los Lagos, terminó detenido tras agredir al médico que lo atendía en el recinto asistencial.

Según información que maneja Radio Bío Bío, una enfermera alertó de la agresividad del hombre, quien fue detenido por Carabineros.

La directiva del Consejo Regional Osorno del Colegio Médico lamentó la agresión sufrida por el profesional a manos de un paciente, advirtiendo que se trata de un caso cada vez más recurrente.

El titular del gremio, Francisco Horning, sostuvo que a raíz de lo anterior es necesario aplicar medidas de apoyo ante el temor de los equipos médicos, a la hora de atender -especialmente- en unidades sensibles.

“Esta es una situación que no es puntual, sino que se está haciendo reiterativa. No son sólo agresiones físicas, sino que hay mucha agresión verbal de por medio, hay mucha agresión psicológica (…) no es un hecho aislado”, añadió Horning.

El profesional identificó las unidades de emergencia, SAPU y también en hospitales comunales, los recintos con mayor incidencia de este tipo de actos, agregando que de cierta manera se puede comprender ante la frustración por un sistema de salud deficiente, lo que se traduce, añadió, en impotencia.

Respecto a medidas preventivas enfocadas a combatir este tipo de hecho, Horning indicó que hay propuestas que aumentan las penas contra los agresores, sin embargo, dijo, no se trata de fomentar acciones coercitivas.

“Hay una idea de aumentar las penas, sin embargo, siento que es algo restrictivo, algo regresivo y que no propone una solución a futuro, porque en el fondo trabaja con el miedo, pero en el fondo las personas se van haciendo inmunes al miedo”, indicó el dirigente.

Desde el Colegio Médico confirmaron que se evalúan un eventual respaldo legal al profesional, quien quedó con lesiones leves.