Un furgón inclusivo permitirá el traslado de estudiantes de la escuela especial Ana Aichele en Osorno, región de Los Lagos.

Lo anterior se refuerza como uno de los compromisos asumidos por la casa edilicia, en pos de mejorar la atención y requerimientos de la comunidad educativa del establecimiento.

Se trata de un vehículo que está acondicionado para el transporte de los escolares con discapacidad motriz y acorde a la norma, tiene una capacidad para 6 jóvenes y dos asistentes de viajes.

La directora de Escuela Especial Ana Aichele, Maritza Hurtado, explicó que el bus va en beneficio directo de los alumnos que lo necesiten.

Por su parte, Andrea Triviño, madre de uno de los estudiantes, respaldó la iniciativa, dando cuenta de la seguridad que les permitirá tener a los estudiantes con complicaciones físicas que llegan al recinto educacional.

“Se cumplió el sueño, tenemos nuestro furgón, ya no tenemos que hacer toda la fuerza que hacemos todos los días para subirlos, las tías para bajarlos (…)Es algo importante, que no tengamos que andarlos trasladando de silla a otro asiento que no es cómodo”, afirmó.

En cuanto a los recursos destinados desde el DAEM local, permitieron además la instalación de una rampa elevadora electrohidráulica en el móvil, junto con la disposición de los artefactos de seguridad correspondientes.