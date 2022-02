46 días tuvieron que esperar los habitantes de las nueve islas de Quinchaó, región de Los Lagos, para una respuesta a la entrega de los servicios de petróleo y gas licuado, luego de que el armador renunciara por motivos económicos. Las autoridades, durante la jornada del jueves, señalaron que la empresa Lizamar estaría en condiciones de realizar el traslado entre el puerto de Achao y las islas de la comuna.

El seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Nicolás Céspedes, dijo que esta oferta surgió recién en el cuarto llamado realizado por esta cartera ministerial. Ahora resta que el oferente cumpla con la presentación de una serie de documentos antes de comenzar a operar con las llamadas cargas peligrosas hacia las comunidades isleñas.

“Hoy, estamos a la espera de que concluya el proceso de documentos para poder validar que se entregue un buen servicio a los vecinos y no nos ocurra una situación similar a las que nos toco enfrentar. Entendemos que los tiempos de espera han sido largos, sobre todo a los vecinos de las islas interiores, pero en está etapa en concreto los tiempos no dependen del ministerio si no de parte del armador que debe juntar una serie de documentación que exige la armada”, detalló Céspedes.

Nicolás Céspedes agregó que la nueva empresa podría comenzar a transportar combustible la próxima semana.