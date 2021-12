Sin una barcaza que traslade gas licuado o petróleo quedaron los habitantes de las nueve islas de Quinchao, en la región de Los Lagos. Esta situación se debió a la renuncia del armador que prestaba el servicio.

La información fue confirmada al municipio por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, el que dio a conocer que el propietario de la barcaza decidió no continuar adelante con esta prestación.

Una de las principales razones de alejamiento del armador, tiene que ver con un tema estrictamente económico al momento de ofrecer el servicio de traslado de combustible y gas licuado a estos sectores.

El alcalde, René Garcés, se refirió a esta repentina medida y la situación en que se quedan los habitantes de las islas al no contar con una embarcación exclusiva para el traslado de carga peligrosa, afirmando que el armador no sigue debido a que el subsidio no era suficiente para tener una ganancia que le permitiera seguir en el tiempo.

A su vez el presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, Patricio Duarte, calificó como preocupante el escenario en que queda la población isleña siendo fundamental la implementación de un plan B.

Por su parte, el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Nicolás Céspedes, dijo que frente a este caso procede iniciar todos los trámites para contratar un nuevo servicio y retomar el servicio entre el puerto de Achao y las islas.

El servicio para el traslado de cargas peligrosas hacia las islas contaba con un subsidio estatal cercano a los 11 millones de pesos, cifra que debería incrementarse para despertar el interés entre algún armador y ofrecer el traslado de combustible.