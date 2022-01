Los vecinos de Panitao en Puerto Montt, región de Los Lagos, que se mostraron molestos por la suspensión de la Fiesta Campesina que prepararon con anticipación, podrán vender productos alimenticios durante el fin de semana, pero solo con retiro o reparto a domicilio (delivery).

El evento, es uno de varios que se suspendieron producto del retroceso de Puerto Montt en el plan Paso a Paso, lo que generó que los habitantes de la zona rural reclamaran, ante lo que califican, un trato desigual frente al gran comercio.

Tras una reunión sostenida entre los vecinos de Panitao y la Jefa de la Dirección de Desarrollo Comunitario del municipio, se logró un acuerdo que fue detallado por quien dirige el organismo, Jaqueline Paz.

“Para que no pierdan las cosas que ya habían comprado, los locatarios podrán vender productos pero sólo con retiro en local y delivery. No habrá show musical y , por supuesto, habrá control de temperatura y medidas sanitarias”, señaló.

Agregó que las actividades no se han suspendido, si no que están reagendadas, sumando a sus palabras que no se pueden promover actividades masivas ante el peak de contagios.

La dirigente vecinal en Panitao, Jannette Soto, dijo que cada locatario invirtió más o menos un millón de pesos, por lo que esperan recuperar lo que gastaron en mercadería para atender a sus visitantes.

“En total son cerca de 10 millones invertidos, porque cada locatario invirtió un millón de pesos”, indicó.

La invitación quedó sobre la mesa para apoyar a los habitantes de Panitao, que estarán atendiendo desde el medio día del sábado y domingo, sin música ni los show que estaban preparados, pero con alimentos que quien llegue podrá llevarse a casa.