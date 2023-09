El Gobierno afirmó que la querella no es una acción "simbólica", sino que les permite hacerse parte de la investigación. En tanto, empresarios forestales cuestionan la eficacia del Ejecutivo para resguardar la seguridad en la Macrozona Sur.

El ministro del Interior (s), Manuel Monsalve, confirmó que el gobierno presentará una querella por el ataque incendiario que afectó a 11 vehículos en el fundo Carrizal en la comuna de Toltén, región de La Araucanía. La autoridad señaló que este hecho se suma a los ocurridos durante el fin de semana en la Macrozona Sur y que “no quedarán impunes”.

Monsalve indicó que la querella permitirá al Ministerio del Interior ser parte del proceso y solicitar diligencias al Ministerio Público, con el objetivo de recabar evidencia que permita identificar a los responsables.

Asimismo, destacó que la persecución penal es determinante para desarticular a las organizaciones criminales que operan en la zona.

El ministro (s) informó que durante el transcurso del año 2023 se han registrado más de 300 condenas y más de 100 personas detenidas que tienen algún tipo de vinculación con estos grupos delictivos. “Quiero decir que no hay impunidad, que hay eficacia penal y que, por lo tanto, la presentación de querella no es un acto simbólico“, afirmó.

Monsalve reiteró el compromiso del Gobierno con el desarrollo y la paz social de la Macrozona Sur.

Sin embargo, el diputado Miguel Mellado cuestionó la eficacia del Ejecutivo para prevenir nuevos atentados. “Veo al Gobierno mirando al techo porque la verdad es que inteligencia cero”, dijo el legislador.

“Aquí esa inteligencia depende del Gobierno para poder anticiparse a estos terroristas que están destruyendo nuestra economía y están destruyendo también nuestra alma; de la gente que produce en la región de La Araucanía. Quieren desplazamiento, quieren que la gente se vaya a esos lugares, así como ya no se cosecha árboles en muchos sectores. Más de 100.000 hectáreas están sin cosecha. Esperamos que el Gobierno, de una vez por todas, se ponga los pantalones con este tema“, añadió el parlamentario.

“Gobierno no es capaz de contrarrestar la violencia”

En tanto, René Muñoz, gerente de los contratistas forestales, expuso que “los nuevos hechos de violencia ocurridos hoy en la comuna de Toltén deben hacer repensar la estrategia de control de la violencia en la región de La Araucanía”.

“Creemos que el Gobierno tiene que repensar su estrategia, porque aquí se requiere otra acción. Se requiere que el imperio de la fuerza, el imperio que tiene hoy día el Estado, tiene que prevalecer sobre la violencia que estos grupos están desarrollando en la zona. No es posible seguir trabajando, no es posible normalizar la actividad económica de la zona si estos grupos siguen manteniendo su accionar y el Estado a través del Gobierno no son capaces de contrarrestarlo“, finalizó.