El Juzgado de Garantía de Temuco, rechazó la petición de la Fiscalía que pretendía cerrar la investigación en contra de Carabineros y personal de la Municipalidad de Temuco, por los delitos de tortura, abuso contra particulares y detención ilegal, derivada del desalojo de hortaliceras desde el centro de Temuco en 2020.

Esto ocurrió el 4 de mayo de dicho año, cuando personal de Carabineros, en conjunto con inspectores municipales, desalojaron a vendedoras desde calles centrales de Temuco, a raíz de una ordenanza municipal.

Una de las afectadas, Ceferina Andrea Millanao, quien vendía hortalizas en el centro de Temuco, manifestó su rechazo a la decisión de la Fiscalía, tras los hechos que le tocó vivir durante el desalojo.

“Me informaron y yo no estoy de acuerdo, porque sufrí tanto ese día cuando nos desalojaron, me llevaron detenida, estuve todo el día mojada, estoy con psicólogo todavía. No puede quedar inmune lo que yo pasé, lo que me hicieron”, indicó Millanao.

La abogada, Karina Riquelme, quien patrocina una querella que las afectadas interpusieron por estos hechos, destacó que el Juzgado haya evitado que la Fiscalía cerrara la causa.

“Nos parece que la mirada de Fiscalía respecto de este tipo de delitos, cuando las víctimas son mapuches, tienen un sesgo racista que denota cuando ni siquiera son capaces de informales a las víctimas”, añadió la abogada.

Entre las diligencias pedidas en la querella que está ingresada en esta causa, además de ordenar a la municipalidad y a Carabineros entregar la nómina de todos los funcionarios que participaron de los hechos, se pide que declare el entonces alcalde y actual diputado, Miguel Ángel Becker.