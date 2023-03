Con arresto domiciliario y prohibición de acercarse a la víctima queda un hombre acusado de inducir, vía pastillas, el aborto a su conviviente en Lonquimay. En conversación con Radio Bío Bío, la mujer relató que su pareja le argumentó que lo hizo porque no quería ser padre.

Carabineros detuvo a un hombre acusado de inducir el aborto de su pareja, quien tenía seis semanas de gestación en Lonquimay, en la región de La Araucanía. El sujeto es funcionario de Aguas Araucanía.

El hecho ocurrió el pasado fin de semana, cuando una mujer de 30 años, llegó de urgencia al Hospital de Lonquimay, con dolor abdominal y sangrado profuso, lo que derivó en un aborto, siendo luego trasladada de urgencia al Hospital de Victoria, donde fue estabilizada.

En conversación con Radio Bío Bío, Clara Garcés Parra entregó detalles del momento que vivió la madrugada del sábado pasado, al interior del hogar que por 12 años compartió con su conviviente.

“Desperté a las 4 de la mañana con los dolores del aborto. Estuve hasta las 6 con dolores, contracciones, y encontré dentro de un coágulo las pastillas, a lo que él me pidió perdón, que no le había dejado otra opción y que lo había hecho porque no quería ser papá”, relató la mujer.

Formalizado queda con arresto domiciliario

La Fiscalía formalizó al imputado, Juan Andrés Fuentes, de 41 años de edad, por el delito de aborto sin consentimiento, estableciendo el persecutor que le introdujo pastillas para abortar a su conviviente, sin que ella lo notara.

El funcionario de Aguas Araucanía quedó con la medida cautelar de arresto domiciliario y prohibición de acercarse a la víctima. Además, en la audiencia se fijó un plazo de 4 meses para el cierre de la investigación.

La noticia ha generado impacto en los vecinos de Lonquimay, donde un grupo marchó por las calles de la ciudad hasta las oficinas de la empresa sanitaria, donde colgaron globos y carteles exigiendo justicia.

Desde la empresa sanitaria señalaron que siempre han estado dispuestos a colaborar con la justicia, lamentando la situación.

Radio Bío Bío también se contactó con el imputado, quien declinó a entregar su versión de los hechos.