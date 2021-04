En la formalización del adolescente de 16 años acusado de homicidio en Collipulli y de participar de dos ataques a Carabineros, que dejaron a funcionarios heridos, se reveló una conversación entre el imputado y un coimputado, como prueba de la autoría del menor en los hechos.

“Uta la hueá hueón paco culiao que tiene cuea (…) yo le mande como quince tiros po hueón, cómo no le iba a llegarle más de uno, lo hubierai visto como arrancaban hueón, arrancarían cinco metros”, habría dicho el adolescente de Temucuicui al coimputado.

Cabe señalar que el registro fue publicado por la Fiscalía de La Araucanía en redes sociales.

La conversación:

Samuel: Se puso a gritar cuando va cayendo al suelo po hueón

Kevin: Ya

Samuel: Yo escuché como gritaba hueón cuando le cayeron las balas po hueón (ríe)

Kevin: ¿Ah empezó a gritar?

Samuel: Sipo hueón

Kevin: Oh entonces le pegamos po hueón

Samuel: Pero si te estoy diciendo que le llegó una hueá en la guata y una hueá en la mano

Kevin: En el abdomen y en el cuerpo

Samuel: Sipo hueón

Kevin: Sipo en el abdomen y en la mano

Samuel: Sipo esa hueá no ma y ahí se puso a gritar, el hueón cayó al suelo y se puso a gritar: Oh me dieron, me dieron, ayuda, y empezó así como a gemir el culiá (hace sonidos de respiración agitada) así empezó el culiao

Kevin: Oh la vola hueón, buena hueón

Samuel: (Ríe) Si le dieron al hueón po, pero no se lo pitearon

Kevin: No hueón, la idea era pitiarlo al culiao, no le llegó ni uno en la cabeza

Más adelante en la conversación “Kevin” señaló: “Uta la hueá hueón, yo pensaba que había cagado hueón, nosotros estábamos celebrando”, palabras que harían alusión al cabo primero, Javier Fuentes, quien resultó herido por un disparo de escopeta el 10 de octubre de 2020.

De acuerdo al fiscal Enrique Vásquez la conversación evidencia que el acusado tendría intención de concretar la acción, por lo que uno de los delitos que se le imputa es de “homicidio calificado con premeditación”, en contra de Carlos Lavanderos Ojeda.

Recordemos que el adolescente fue detenido este miércoles y era uno de los objetivos del megaoperativo que llevó a cabo la PDI el pasado 07 de enero, cuando personal de la institución ingresó a la comunidad de Temucuicui de Ercilla.

Tras su formalización, el joven quedó con la medida cautelar de internación provisoria, imputado como autor de los delitos de homicidio, porte ilegal de arma de fuego, disparo injustificado y atentado contra la autoridad.