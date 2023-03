La Municipalidad de Ovalle –región de Coquimbo– financió la reserva del segundo piso del “Café del Centro”, que cuenta con vista al escenario para ver el show de Los Jaivas. El espacio se destinó para autoridades del municipio, con catering incluido.

Al respecto, concejales indican que desconocían el gasto y llamaron a mejorar comunicación.

Según el documento al que el medio asociado El Día tuvo acceso, se desembolsaron $700.000 en el uso exclusivo del salón comedor del emblemático recinto gastronómico.

Del lugar, hizo uso el alcalde suplente de la comuna, Jonathan Acuña y su equipo, además de invitar al resto de las autoridades locales presentes en el evento.

Respuesta del Municipio

Desde el municipio de Ovalle señalaron que la contratación del servicio en cuestión se enmarca en el ítem “Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial”, que contempla gastos por atención a autoridades.

“Dado que esta era una actividad masiva, se requiere una logística especial, sobre todo cuando se espera la asistencia de 40 mil personas, para atender la seguridad de las autoridades, a quienes se cursaron las invitaciones según protocolo regional, con motivo del Evento Central de la Fiesta de la Vendimia 2023, el pasado miércoles 01 de marzo”, indicaron.

Agregaron que, “esta actividad, estuvo enmarcada en la política de la nueva gestión municipal, para la reactivación económica local, y por tanto, las autoridades fueron invitadas en ese tenor”.

Discrepancia de concejales: “Debieron habernos preguntado”

Consultados, algunos ediles que hicieron uso del espacio, afirmaron no haber conocido de antemano el financiamiento del local y, ante los cuestionamientos realizados, sugirieron mejorar la comunicación para que sean decisiones consensuadas, considerando que se trata de dineros públicos.

“Fui a las actividades (de la Vendimia), pero no tenía idea de que eso estaba ahí. Se me acercó la jefa de gabinete y mencioné que iba a mi casa a cambiarme ropa y comer algo, me dijeron que había algo para servirse allá, unos jugos, algo así… yo estuve un lapso pequeño”, indicó el concejal Gerald Castillo sobre el tema.

Según la autoridad, el arriendo del espacio lo tomó por sorpresa, “había mucha gente ahí, no sé quiénes eran, pero no tenía idea que se había arrendado eso, ni sé cuánto cobraron”, complementó.

Ya en conocimiento de la cifra pagada por la Municipalidad, Castillo indicó que “deberían habernos preguntado o decirnos qué nos parece arrendar un espacio para este tipo de cosas, porque pudo hacerse en los camarines o el catering abajo, creo yo”, señaló.

En la misma línea, el concejal Cristian Rojas afirmó que desconocía el hecho, del que tomó conocimiento una vez que los reclamos comenzaron a circular por redes sociales, pero admite no haber hecho un cuestionamiento hasta entonces.

“Fui a la actividad y me informaron que las autoridades íbamos a estar instaladas ahí y que después íbamos a hacer entrega de la condecoración final de Los Jaivas, pero sinceramente, lo desconocía”, indicó.

Frente a los cuestionamientos, Rojas reflexionó que “si hubiese sabido tal información previamente, a lo mejor uno la evalúa y siendo franco, en ese momento no dimensioné el tema, porque en realidad iba con la intención de participar de un evento tan bonito, tan hermoso, como es la fiesta de la Vendimia. No tenía ninguna intención y casi no consumí nada, porque venía de mi casa y me encontré con esa sorpresa”.

En ese sentido, el concejal indicó tener “la conciencia tranquila” y reconoció que “evidentemente esto sirve de experiencia para que en otras ocasiones exista mayor comunicación en ese sentido y uno saber previamente cómo se va a desarrollar una actividad de esas características”.