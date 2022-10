Tal como lo adelantó hace unos días Diario El Día, este viernes un medio nacional tuvo acceso a la carpeta investigativa sobre el caso de la desaparición del astrónomo británico, Thomas Marsh, confirmando la existencia de una discusión entre el científico y su alumno tesista, quien lo acompañaba en este último viaje a Chile.

Cabe recordar que un día antes de la desaparición de Marsh -que ya supera las tres semanas- la última persona que conversó con él fue precisamente el estudiante de primer año de doctorado que conoció al académico en la Universidad de Warwick, donde se desempeñaba como profesor de Física.

En ese sentido, se debe recordar, además, que no era la primera vez que Marsh viajaba al observatorio La Silla, ni tampoco era algo inédito que lo hiciera acompañado de un estudiante de esa casa de estudios británica.

Es en ese contexto que, según fuentes de Diario El Día, el pasado 15 de septiembre, horas antes de que se perdiera el rastro del astrónomo, se produjo una discusión entre el científico y su pupilo, antecedente que, de hecho, ya era manejado por las autoridades. De esa forma, esta arista se sumaba a todas las líneas de investigación que llevaba y lleva adelante la Fiscalía Regional de Coquimbo.

La discusión

En el relato al que tuvo acceso T13, el estudiante de doctorado, quien conoció a Thomas Marsh en agosto de 2021. Relata que durante el mes de mayo de 2022, el académico lo invitó a Chile para conocer los observatorios y realizar trabajos con los telescopios NTT, ubicado en La Silla, ante lo cual aceptó y terminó viajando al país el pasado 12 de septiembre.

Tras ingresar al país, según se detalla en la declaración, ambos llegaron a La Serena el 14 de ese mismo mes, y tras trasladarse al Observatorio La Silla, efectuaron los primeros trabajos respectivos.

Sin embargo, en la declaración, el estudiante de la Universidad de Warwick señala que, tras pasar todo el día 15 de septiembre junto a su profesor de tesis, durante la noche le dijo “algo súper extraño”, apuntándole que no estaba contento con lo que hacía y reprochándole que no veía ningún interés de parte de él con la astronomía, la física o la ciencia.

“El día 15 (de septiembre) prácticamente estuve todo el día con Thomas, desayunamos, almorzamos y cenamos, además trabajamos en el telescopio NTT (…) recuerdo que ese día jueves a las 19:00 horas aproximadamente después de la cena nos fuimos a nuestros dormitorios en donde Thomas me dijo algo súper extraño para mí, manifestándome a viva voz: ‘No estoy contento con lo que tú haces. No tienes ningún interés por la astronomía, la física o la ciencia. Eso me molesta. Fue al azar. Continuamos mañana’. Todo eso me lo dijo llorando Thomas, encerrándose en su dormitorio. Ante tal situación yo quedé sorprendido terriblemente”, relata el estudiante en su declaración.

Y en ella agrega que “me molestó por lo que me dijo, ya que lo que yo estudio es algo muy fuerte para mí. Es mi vida la astronomía, la física y la ciencia. Es mi pasión. Posteriormente, me fui al casino, ya que en mi pieza no tengo wifi, con la finalidad de llamar a un amigo de mi país y contarle lo que me dijo el profesor para desahogarme”.

Mensaje confuso

Según lo que se revela en la declaración del estudiante, quien ya no se encuentra en Chile, el astrónomo y su pupilo no habrían vuelto a tener contacto, pues éste no lo encontró en la mañana del día 16, pese a que tenían acordada una reunión con el operador del telescopio.

Ante esa situación, prosigue el relato, lo buscó constantemente por las inmediaciones del observatorio, pero sin encontrarlo. Con quien sí se encontró, afirma, fue con el mencionado operador del telescopio, quien también le habría asegurado desconocer el paradero del astrónomo, aunque le confesó que había recibido un mail en el que señalaba que necesitaba descansar y dormir.

Según se detalla en la declaración, una de las personas que trabajaba en el lugar había recibido un correo electrónico de parte del astrónomo que era “muy confuso y extraño”. La misma persona habría hablado con la esposa de Thomas, Felicity Marsh, quien también habría recibido un mensaje “confuso”.

Hermetismo

En este punto se debe recordar que durante esta semana, el fiscal Adrián Vega, en conversación con El Día, había descartado que la discusión revelada este viernes por T13, -pero adelantada por nuestro medio- sea una arista que llevara a presumir una causa de la desaparición del astrónomo inglés.

En aquella oportunidad, incluso, el fiscal regional se refirió a ella no como una discusión, sino como una conversación “entre profesionales”.

“Es un testigo (el estudiante) y no puedo revelar dónde se encuentra, pero sí puedo señalar que estuvo siempre disponible a la investigación y va a estar disponible ante las autoridades competentes para identificar cualquier asunto que debamos ratificar o ampliar la investigación. Él sigue manteniendo la calidad de testigo mientras no haya evidencia de un crimen o simple delito cometido (…) no existe un antecedente de alguna discusión o una especie de altercado que nos diera un móvil para pensar algo distinto a una conversación entre profesionales”, aseguró en aquel momento.

Hoy, sin embargo, cuando el contenido de dicha discusión fue revelado finalmente por un medio nacional, en un breve contacto con nuestro medio, el fiscal Vega evitó dar declaraciones al respecto.

Pesquisas se mantienen

Entretanto, en el lugar del suceso, la búsqueda se mantiene a pie en momentos en que ya se está próximo a cumplir un mes desde que Thomas Marsh desapareciera.

En ese sentido, desde los organismos competentes, las indagatorias han ido a formar una idea, aún temprana, eso sí, del posible trayecto del académico inglés entre dos puntos clave: el telescopio de ESO y el hotel donde estaba hospedado, en los mismos paños del observatorio La Silla.

En un inicio, las primeras acciones de búsqueda se desplegaron por un extenso terreno de 3 mil hectáreas, pero a medida del paso de los días y lo que han arrojado las indagatorias en el terreno, ésta se ha ido acotando a puntos más específicos.

Según lo revelado por nuestro medio, las labores se concentran en las cercanías del Cerro La Silla, donde, desde una vía pavimentada, Marsh pudo haber bajado y transitado por quebradas y senderos del mismo terreno.

Cabe señalar que actualmente, personal de Carabineros, la PDI y el Ejército se encuentran desplegados por toda la zona de búsqueda, buscando algún indicio que lleve a revelar el paradero del astrónomo.

En ese sentido, se han agregado nuevos equipos para reforzar la búsqueda, tal como lo señaló el coronel Felipe Retamal, comandante del Regimiento Coquimbo, quien señaló que “hemos llevado otros medios, principalmente un camión y dos motocicletas que se definieron como necesarios para seguir las tareas de búsqueda”.

“El terreno es muy agreste, con muchas quebradas, y eso nos pone mayor dificultad. A eso se agregan las condiciones climáticas que poco a poco van afectando al personal por las bajas temperaturas en la noche y el fuerte sol en el día. Además, está la geografía del lugar, que es muy seca y por supuesto, la altura sobre el nivel del mar. Eso genera un cierto desgaste y dificulta la movilización de las patrullas”, afirmó el militar.

Agradecimiento

Mientras surgen nuevos antecedentes que siguen arrojando un mayor manto de misterio sobre este caso, durante la tarde de este viernes, la hija del astrónomo, Tabitha Marsh, a través de sus redes sociales, expresó su agradecimiento por la ayuda y respaldo que hasta este momento, han recibido como familia esperando pronto conocer novedades sobre el paradero de su padre.

Contactada por El Día, indicó que no darán declaraciones por ahora. Sin embargo, nos autorizó a tomar como declaraciones oficiales sus publicaciones en redes sociales en cuanto a todo lo que se refiera a la búsqueda.

“Hoy se cumplen tres semanas desde que mi papá desapareció. Estoy muy agradecida por toda la ayuda que mi familia y yo hemos recibido, y todo lo que puedo pedirte es que sigas compartiendo hasta que lo encontremos. Sólo quiero que mi papá vuelva a casa”, expresó la joven a través de su cuenta de Twitter.