La secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, no descartó su intención de presidir próximamente la colectividad de oposición. Aún así, destacó que es una decisión colectiva.

Fue en conversación con CNN Chile que Hoffmann dijo que “las directivas en general, obviamente hay que evaluarlas por sus resultados”. Esto, haciendo referencia a las próximas elecciones de octubre.

Sobre eso, aseguró que “nosotros (como directiva) hemos tenido muy buenos resultados en las últimas elecciones y por supuesto que también hay una evaluación con respecto a eso”.

“Hay que fijar bien cuáles son los parámetros porque uno no puede subir el mil por ciento, pero nosotros estamos haciendo esfuerzos importantes (…) por algo nosotros, en algún minuto, junto con Javier Macaya no tuvimos competencia interna porque las cosas se están haciendo bien”, dijo.

Hoffmann y opciones de presidir la UDI

Al ser consultada por si tiene intenciones de ser presidenta de la UDI, la secretaria general de la colectividad destacó su trayectoria al interior del partido.

“Llevo más de 25 años, entré muy chiquitita, de hecho todo el servicio militar. Yo voy a estar a disposición de lo que definamos colectivamente”, respondió.

Agregando “no me niego que hoy me siento muy parte. Presido junto con Javier, digamos, hoy día la UDI. Será una decisión que tomaremos más adelante, pero no lo descarto. Me encantaría”.

“Le he dedicado mi vida al servicio público, a través de mi partido, pero la verdad es que en esto yo soy de causas colectivas y creo que quedan muchas conversaciones todavía”, agregó.

Finalmente, según fuentes de BioBioChile, la figura de Hoffmann no genera mucha simpatía en la militancia más antigua. Además, desde hace semana que trascendió -en la interna- sus intenciones de convertirse en la líder UDI.

Lo anterior, considerando que el senador Javier Macaya no se presentará a la reelección por un tema legal.