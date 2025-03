Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

El Tribunal Constitucional declaró inadmisible el recurso presentado por el diputado Roberto Arroyo (PSC) y otros parlamentarios en contra de la reforma previsional aprobada, argumentando que la iniciativa no transgrede los derechos de los afiliados al sistema previsional. La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, anunció que la reforma será promulgada como ley de la República, destacando que ha sido un largo camino con dificultades, pero es necesario seguir adelante y no renunciar. Tohá instó a continuar trabajando con quienes critican, ya que sin ellos no se podrían lograr cambios como estos.