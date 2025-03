El gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, se sumó al debate por la indefinición en las candidaturas presidenciales al interior del oficialismo.

Fue en ese contexto, en diálogo con Radio Universo, que Orrego presionó a la ministra del Interior, Carolina Tohá, para confirmar o descartar si será o no una de las cartas de la centro izquierda.

Recordemos que, desde La Moneda, en el Gobierno fueron consultados por este tema. Ante eso, la ministra vocera de Gobierno (s), Aisén Etcheverry, dijo que “estas son decisiones que tienen que tomarse, todavía queda tiempo, y se van a comunicar en el minuto en que se tomen”.

Por su parte, el gobernador metropolitano aseguró que “cuando uno quiere competir, uno va y compite (…) yo cuando quería ser candidato, he sido candidato. No le pregunto a nadie, no espero a nadie, me lanzo de candidato”.

“El que quiere ser candidato o candidata tiene la posibilidad para hacerlo. Yo creo que si el candidato quiere ser candidato tiene que lanzarse ahora y no puede seguir esperando, cual Penélope, en el andén que Michelle Bachelet diga sí o no”, complementó.

Agregando que, a la titular de Interior “ya se le acabó el plazo (…) si es que ella tiene algún interés de ser candidata presidencial, tiene que salir del gobierno luego para poder desplegarse y también tomarse esta distancia respecto a un gobierno que, digamos las cosas por su nombre, marca 30 puntos, y con 30 puntos en Chile no se gana”.