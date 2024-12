“Porfa te pido que me cuides como yo te quiero cuidar a ti”. Esta frase forma parte de los mensajes que la diputada Maite Orsini (FA) le habría enviado a una de las denunciantes de Jorge Valdivia.

Si bien dicho contacto fue confirmado por la propia parlamentaria a través de un video que compartió en Instagram, lo que hoy genera dudas es el motivo real detrás de dicha “gestión”.

Y es que fuentes que conocieron del contacto aseguraron a La Tercera que Orsini habría buscado a la denunciante para que esta consiguiera que la PDI sacara del expediente las conversaciones que ella -la diputada- sostuvo con Valdivia.

Esto, ya que -a su juicio- dichos diálogos solo entregaban detalles de su esfera íntima, más no de los hechos por los que hoy se investiga al exjugador.

En ese contexto, según revela el citado medio, la parlamentaria partió sosteniendo conversaciones con un amigo en común con la denunciante, a quien le expresó que su deseo de contactar a esta última era porque no le “parece justo que nosotras, las mujeres víctimas, paguemos por los horrores de weones de mierda”.

Maite Orsini: Creo que puede ser relevante, pero viene información sensible mía personal. Y no quisiera que se filtre. Me gustaría entregárselo (el mensaje) a ella por un medio seguro.

Amigo en común: Voy a hablar con ella ahora. Si accede quieres que le comparta tu número? ¿O le hablas tú?

Maite Orsini: O basta con que ella le pida a la pdi que saquen de IG la conversación conmigo de esa noche.

Maite Orsini: No sé si los mensajes prueban algo sobre el delito, pero prueban alteración psicológica y desprecio profundo por la mujer con la que dice haber tenido relaciones consensuadas. (Manda captura de pantalla que se borra de sus conversaciones por IG con el imputado)

Maite Orsini: Eso por ejemplo, lo envió mientras estaba en la casa de ella, por los horarios.

Amigo en común: Que csm. Maite no sabes cómo te agradezco, de verdad. Voy a hablarle ahora.

Maite Orsini: Porfa, yo quiero ayudar porque me parece lo correcto con la info que tengo. Pero no me parece justo que nosotras, las mujeres víctimas, paguemos por los horrores de weones de mierda.

Amigo en común: Gracia Maite, no tengo palabras para agradecerte. Estamos en la misma sintonía.