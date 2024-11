La diputada del Frente Amplio, Maite Orsini, confirmó que tuvo contacto con la denunciante de su expareja Jorge Valdivia, acusado por el delito de violación.

Fue a través de un video que compartió en Instagram que la parlamentaria informó que tras enterarse de la denuncia que pesa contra el exfutbolista, se puso a “disposición de la denunciante a través de un conocido en común para que me llamase si así lo quería, y así lo hizo”.

Según reveló, le dijo que “no quería revictimizarla y que estaba disponible para lo que necesitara de mi parte”. No obstante, de acuerdo a sus propias palabras, hoy le hicieron ver que “lo prudente” ante la gravedad del caso, era limitarse a declarar en Fiscalía.

Recordemos que la parlamentaria declaró ante la Fiscalía Metropolitana Oriente en el marco de dicha investigación, cuyo testimonio es reservado.

No obstante, Orsini aclaró que su declaración “no fue ni a favor ni en contra de nadie, sino que respondiendo con la verdad a lo que se me preguntó y con la única intención de apoyar en lo que fuera posible”.

La diputada afirmó que desde hace un tiempo no se siente bien y que con la denuncia de Valdivia su estado se agudizó. “Nadie está preparado, ni espera, que a quien uno ama o ha amado, lo denuncien por algo tan grave, como las acusaciones que hoy día existen en contra de Jorge… Nunca me imaginé verme enfrentada a algo así”.

“Mi lugar siempre ha estado con las víctimas de violencia, a eso he dedicado mi trabajo, todo eso me genera una contradicción que es muy grande, que es muy dolorosa, en la que pienso en las denunciantes, en creerles y al mismo tiempo, siento que no puedo negarle una palabra de apoyo a quien fue mi pareja en los últimos 2 años”, siguió Orsini en su relato.