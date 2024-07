Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El presidente Gabriel Boric generó rechazo en la oposición, luego de declarar que la Estrategia Nacional del Litio no fue bien recibida por los empresarios porque "no les caemos bien". Este no es el primer enfrentamiento del mandatario con el gremio, criticándolos anteriormente por su actitud "pesimista" y por tener una "soberbia paternalista".