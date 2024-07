Hoy se cumplen 53 años de la nacionalización del cobre, ocasión donde el presidente Gabriel Boric visitó la división Chuquicamata de Codelco y dio un discurso donde recordó a Salvador Allende y la importancia del mineral para la economía nacional.

Previo a la ceremonia de conmemoración, el mandatario visitó las instalaciones desde donde se controlan las operaciones de la mina, para visitar la división subterránea.

Luego, Boric brindó el discurso donde sostuvo que “Chuquicamata simboliza la decisión soberana que tomó nuestro país hace 53 años de hacerse dueño del cobre y tomar en sus manos su destino, dando pasos decisivos hacia su soberanía y, como dijera Allende en si discurso del 4 de septiembre de 1970, dar paso a la segunda independencia, la independencia económica de Chile”.

Por otro lado, y en línea con lo dicho el año pasado, el Presidente enfatizó en el cobre como “el sueldo de Chile”, tal como lo hizo el ex mandatario Salvador Allende.

Boric en conmemoración de la nacionalización del cobre

Fuera de esta rememoración, Boric también defendió a la minera estatal de las críticas o cuestionamientos que han surgido en el contexto de las dudas sobre si podrá recuperar sus niveles de producción de cobre.

Por ello, señaló que Codelco tiene un futuro “auspicioso” y que “tiene el desafío de aumentar progresivamente su producción a 1,8 millones de toneladas de cobre fino en 2030″.

Y en ese sentido, destacó la decisión de “no extraer todas las utilidades de Codelco, sino destinar un 30% de ellas a reinversión en la empresa”. Además, enfatizó en que “¡Codelco no se privatiza! Es más, Codelco no sólo no se privatiza, sino que avanza en nuevas funciones y exploraciones, como lo estamos haciendo con el litio, que tiene que ser profundamente chileno”.

Estrategia Nacional del Litio

Finalmente, en línea con lo anterior, el mandatario recalcó los avances de la minera de cobre al sector del litio, en el contexto de la Estrategia Nacional del Litio y las diversas alianzas público-privadas que se están llevando a cabo.

En esta línea, Boric deslizó que “esto fue motivo de debate y en el sector del gran empresariado no cayó bien, pero no importa porque no les caemos bien (…) Pero acá las decisiones se toman soberanamente por los Gobiernos elegidos, y la decisión de que los salares estratégicos el Estado tenga participación mayoritaria y Codelco va a ser fundamental en aquello, fue una decisión de la que me enorgullezco”.

Este martes, desde el Gobierno señalaron que finalmente serán 81 las manifestaciones de interés que se analizarán para el desarrollo de proyectos de litio en Chile.

En general, participaron 54 empresas y consorcios de 10 países distintos, mientras que la mayoría de manifestaciones vinieron desde Chile (no necesariamente de empresas nacionales), seguido de Canadá con 11 junto con Australia y Suiza con 4 cada una.

Desde el ministerio de Hacienda destacaron que la cantidad de respuestas estuvo por sobre las expectativas iniciales; y de los 26 salares, 16 acapararon el interés de las compañías.