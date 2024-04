En un encuentro convocado por Zoom a partir de las 21:00 horas de este domingo y que terminó cerca de la media noche, el Consejo General, la Directiva Nacional, las autoridades regionales y los diputados del Partido de la Gente resolvieron rechazar la propuesta del oficialismo para la primera vicepresidencia de la Cámara de Diputados junto a la carta del Partido Comunista.

Los diputados del PDG, Karen Medina y Gaspar Rivas, invitaron durante la jornada del domingo a una ‘conversación especial’ por la presidencia de la cámara, para definir la postura del Partido de la Gente.

Según información de Radio Bío Bío, el PDG entiende por roto el acuerdo administrativo original porque en su fórmula -que se vio alterada dos veces y propició el quiebre de la bancada- contenía una presidencia del PDG en su cuarto período que en ese momento posicionaba a Yovana Ahumada para presidir en el PDG.

Los parlamentarios le hicieron saber a las instancias partidarias que el oficialismo les ofreció la primera vicepresidencia a partir de la votación de este lunes y la presidencia de la corporación el próximo año, pese a que en ese momento eran seis parlamentarios militantes y ahora son solo dos.

Pese a todo ésto, la decisión del partido no involucró definir un apoyo manifiesto a la oposición y a la diputada de Demócratas, Joanna Pérez y de hecho fuentes internas aseguran que ni siquiera han habido conversaciones con las fuerzas de derecha sobre ese escenario. En esta reunión, no participó el fundador del partido, Franco Parisi, pero ya se le comunicó la decisión.

Por lo tanto, el concepto que salió del encuentro virtual -que describen como una convocatoria ‘amplia’, pese a que hubo algunas ausencias- es la ‘libertad de acción’ de cada parlamentario. De hecho, se puso sobre la mesa la idea de que no se respete ningún acuerdo, aunque este lunes restará saber como toma forma esa figura.

Para el oficialismo, un escenario en donde al menos no apoyan a la diputada Pérez y se abstienen o no entran a la sala es uno aceptable: Lo más importante es no sumar apoyo para la diputada del Bío Bío.

Fuerzas externas dicen que les cuesta ‘imaginar’ que Karen Medina votará por Pérez para la presidencia, porque comparten el distrito 21 del Bío Bío y ambas buscarán la re-elección. Además, la decisión salida de este encuentro, comulga con su discurso público de seguir defendiendo el acuerdo administrativo.

Distinto es el análisis para el diputado Gaspar Rivas, que ha sido más cauto y que no vería con malos ojos un espacio en la mesa de la corporación. De hecho, fuentes de La Radio han llegado a asegurar que el parlamentario ha dado señales a emisarios del oficialismo de que no tendría mayores problemas con apoyar una carta del PC.