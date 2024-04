Marcela Riquelme (IND-FA) fue una de las pocas diputadas de la bancada que participó en el homenaje al expresidente Sebastián Piñera, que se llevó a cabo este miércoles en la Cámara Baja.

La parlamentaria oficialista entregó unas sentidas palabras a los presentes, entre ellos a los familiares del exmandatario.

Primero, Riquelme agradeció a su bancada (Frente Amplio) por “la generosidad de haberme permitido hablar en este espacio”. Para luego destacar la labor del expresidente Piñera.

“Yo no fui de su pensamiento político ni de su posición política, fui y he sido dura en cuanto a su gestión política (…) pero es la historia la que juzgará nuestros actos, no nosotros. Y esa misma mano se nos aplicará a cada uno de los que estamos aquí presentes. Este, a mi juicio, es un acto de Estado y no de un gobierno u otro, que todos debiéramos respetar. Pero respeto a quienes no están presentes porque esa es la libertad que nosotros respetamos en el Frente Amplio. Esa es la identidad que nos caracteriza en nuestros pensamientos”, señaló la diputada.

Riquelme recordó además que “el día 13 de abril del 2015 fui invitada a La Moneda, junto a la persona con quien contraje el Acuerdo de Unión Civil, mi señora (…) Ese momento fue muy significativo para quienes somos de la diversidad sexual, para quienes esperamos un reconocimiento del Estado. Hasta ese momento, para el Estado, éramos inexistentes. Y si bien este proyecto comienza su tramitación el año 2010, fue bajo el gobierno de Sebastián Piñera que se promulgó la ley”.

“Yo llevaba viviendo en ese momento con mi pareja más de 10 años, pero no era mi pareja reconocida por el Estado. Y mis hijos aún no son mis hijos reconocidos por el Estado, después de 18 años de vida en común, que es una tarea que sin duda debemos abordar. Pero estoy aquí porque creo que en ese momento había que tener valentía para poder promulgar, dentro de un sector que nosotros consideramos conservador, una ley de estas características. Hoy en día son miles las parejas que han celebrado un acuerdo de unión civil”, manifestó la legisladora.

A esto agregó que “también hay que reconocer el esfuerzo que se hizo en la promulgación de la Ley Zamudio. Estas acciones para quienes representamos a la diversidad sexual no pasan inadvertidas. Y no pasan inadvertidas porque necesitábamos un gesto de valentía de un sector que consideramos conservador, en aras de reconocer nuestra existencia. El Estado no crea figuras políticas ni figuras sociales. El deber del Estado es reconocer lo que existe y protegerlo. Y por este motivo me he presentado con mi bandera (LGTB) para rendir mis respetos por esta acción, por la promulgación del acuerdo de unión civil y la importancia que representó para muchísimas parejas, entre esas, mi familia”.