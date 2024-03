Como un “descalabro que le está arruinando la vida a miles de escolares y sus familias”, tildaron desde la Asociación de Municipalidades de Chile lo que está ocurriendo con el proceso de admisión escolar que hasta hoy tiene a más de 3 mil estudiantes sin acceso a matrícula.

Así lo señaló el alcalde de Zapallar y presidente de la agrupación, Gustavo Alessandri, quien acusó que los escolares ven vulnerado su derecho a la educación y permanecen en lista de espera para ingresar a algún colegio cuando el período de clases se inició hace ya varias semanas.

Esto último, haciendo referencia a una resolución del Mineduc, publicada en el Diario Oficial con fecha 20 de marzo de 2024, que establece que son las comunas las que tienen que dar solución a una problemática que afecta a las comunidades educativas.

En ese sentido, los alcaldes agrupados en la Amuch acusan que lo más grave es que pasan los días y ni el Ministerio de Educación ni el ministro Nicolás Cataldo han sido capaces de entregar una solución al grave problema que mantiene a unos 3 mil alumnos sin poder iniciar el año escolar.

Peor aún, afirma el alcalde Alessandri, “el gobierno nos está endosando a los municipios la responsabilidad de solucionar esta situación, pretendiendo que ingresemos prácticamente por la ventana de los colegios municipales a estos estudiantes que están sin matrícula”.

A su juicio, esto último significa una sobrecarga para esos establecimientos, que terminará afectando la calidad de la enseñanza; ya que supone aumentar el número de alumnos por aula, que, en muchos casos, ya están al límite de su capacidad.

En ese sentido, para los alcaldes de Amuch, lo que está ocurriendo profundiza las desigualdades y agrava las brechas sociales.

“Este gobierno prometió mejorar la educación pública, pero la realidad es desoladora: miles de estudiantes se encuentran sin poder estudiar y, lo peor de todo, es la realidad que enfrentan las familias que viven con la angustia de no saber dónde, ni cómo, ni cuándo podrán educar a sus hijos”, fustiga.

“Es hora de exigir al gobierno soluciones concretas, ya que esto lo venimos advirtiendo los municipios desde el 2021, pero no nos escucharon”, agregó.

“Les dijimos que la defensa ideológica de su reforma iba a desincentivar la construcción de más establecimientos educacionales, y ahora, que la bomba les explota en las manos, tienen la desfachatez de volver a poner a los alcaldes como sostenedores en situaciones aún más adversas que el año pasado”, señala Gustavo Alessandri.

El jefe comunal agregó que “no tenemos otra alternativa debido al fracaso que terminó siendo el Sistema de Admisión Escolar propuesto, que no consideró que en regiones no existe transporte público para movilizar niños, que no visualizó que el impacto podría ser un aumento de la deserción escolar”.

“Hemos retrocedido 3 generaciones en la enseñanza pública, tanto así que la discusión ya no es sobre la calidad de educación, sino que volvimos a hablar del acceso. Todo era una mera expectativa y se transformó en un fracaso social”, concluyó el alcalde Alessandri.