Ayer, la bancada de la UDI solicitó que se entregue una “solución real y concreta, antes del viernes 29 de marzo, para todos los estudiantes del país que aún no consiguen una matrícula para este año”.

En respuesta, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, acusó al sector de usar a los niños y niñas como “herramientas para la disputa política”.

Además, aseguró que la falta de matrículas es una problemática que se arrastra desde hace mucho tiempo.

“Me parece sorprendente, a lo menos, que hoy día actores políticos se sorprendan frente a un hecho que lleva mucho tiempo en desarrollo, y que se indignen y que hagan las performances que se hacen. Porque, en definitiva, están usando a los niños y niñas como herramientas para las disputas políticas y eso es inaceptable”, manifestó el secretario de Estado.

Acá nos hacemos cargo todos de un problema que lleva arrastrándose por mucho tiempo o este problema no se va a resolver”, añadió Cataldo.

El jefe de la cartera de Educación hizo énfasis en el trabajo que está haciendo el ministerio para enfrentar el problema, apuntando a la mesa multisectorial que se realizó durante esta semana.

El ministro también señaló que no van a entregar cifras que den cuenta de la dimensión del problema, hasta que no se consoliden las matrículas.

Falta de matrículas

Y en paralelo, durante esta mañana, un grupo de apoderados de Copiapó, Algarrobo, El Quisco y Lampa, junto a la Fundación Escuelas Abiertas, presentaron una carta dirigida al presidente Gabriel Boric para solicitar medidas urgentes frente a esta problemática.

En la instancia, la presidenta de Escuelas Abiertas, María Teresa Romero, indicó que es necesario que se modifique el sistema de admisión escolar.

“Esto ya es una emergencia, un drama, ya no sabemos qué más adjetivos ponerle a esta situación (…). No puede ser que todavía, terminando marzo, miles de niños todavía no tengan dónde poder estudiar”, indicó Romero.

En tanto, los apoderados presentes acusaron que, a pesar de que el Ministerio de Educación comprometió soluciones a más tardar a fin de este mes, las promesas no se han cumplido.

“Necesitamos soluciones inmediatas”, manifestaron los apoderados.